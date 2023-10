La fiscal de Neuquén, ¿no vio la prueba?

Alicia Martínez (abogada), DNI 14.712.012.

Zapala

Había una vez…otra situación de femicidio en la provincia y van…. Según la noticia publicada por Rio Negro, infinitas fueron las situaciones de violencia familiar que soportó la sra. Gisela Fuentes por parte de su expareja y padre de su hija adolescente Roberto Figueroa.

Finalmente se animó a denunciarlo ante el Poder Judicial de la provincia, pero a pesar de esto el femicida la mató recientemente, ingresando a su domicilio en la ciudad de Centenario y portando un arma de fuego. Hecho que ya se había repetido en el año 2021: ingresó también- a pesar de las cautelares- a su domicilio, disparó el arma de fuego incrustándose los disparos en una pared interna de la vivienda, donde se encontraba una hija de la víctima y un amigo. Este hecho fue “investigado” por la fiscalía y archivada la causa. La fiscal planteó la carencia de evidencia y argumentó que parte de esa prueba, como los plomos deformados ¡ se extraviaron dentro de otra fiscalía por error!

La fiscalía ¿no pidió informes psicológicos del agresor y la víctima al Juzgado de familia interviniente, y Oficina de violencia, no entrevistó a las hijas de la víctima ni a su amigo? ¿Cómo se puede descreer en el relato de la víctima?? Por todo esto el agresor quedó en libertad y meses después cumplió su objetivo. Ahora es tarde… por más que el Fiscal General se digne a pedir explicaciones, cuando debería haber controlado si efectivamente los fiscales a su cargo internalizan las cuestiones de género, qué es una víctima, pues se afecta no solo los derechos de las ellas sino la normativa de Naciones Unidas sobre mujeres. Incluso el Estado Neuquino puede ser denunciado nuevamente ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos como lo hizo sra. Ivana Rosales. No se puede desconocer la normativa de rango constitucional, que contempla el derecho de las mujeres, la convención de Belem Do Pará y los derechos de los niños Ley 2.302. Hoy los neuquinos lamentamos una víctima más de femicidio en el transcurso del año, quien clamó por justicia como último aliento, para pasar a engrosar las filas víctimas. Seguramente el Gobierno provincial decretará un día de duelo, y que pase la que sigue… Especificidad, empatía, compromiso, evidentemente se adolece de todo esto. Burdo ejemplo para que desistan las mujeres de seguir denunciado a sus agresores.