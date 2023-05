La justicia que no funciona

Jorge Porrino, DNI 11.845.992

Junín de los Andes

En Junín de los Andes sucedieron dos hechos aberrantes sin resolver porque las víctimas eran gente de bajos recursos. El primero el hijo de un juez, que a la madrugada, manejando a exceso de velocidad y otras yerbas porque no hubo test de alcoholemia ni dosaje de sustancias, en la zona urbana con ruta en doble linea amarilla pasó a un camión y mató a 3 chicas en moto que iban a trabajar.

Adujo la corporación judicial que fue un accidente. Mi pregunta: si yo salgo con una granada sin seguro ¿que voy a ocasionar? A los padres de una de las víctimas los callaron con plata, migajas. El hijo del juez estuvo detenido unas horas y lo enviaron a Buenos Aires, donde estudia, y le quitaron supuestamente la licencia.

Me pregunto ¿si hubiese sido al revés? El segundo caso: cuando solo hacían cirugías programadas en pandemia una chica de 32 la operaron mal de una simple ligadura de trompas. La dejaron 4 horas muerta en un cama de espalda a la puerta y no dejaron a los familiares ingresar al hospital. El entonces director del hospital no separó de su cargo al cirujano y a los supuestos practicantes. Hace un mes, el fiscal cerró la causa por presunta mala praxis, o sea como siempre la justicia muerde a los descalzos.