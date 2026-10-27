Martes de primavera en el Alto Valle y lluvias en la costa: qué dice el pronóstico para hoy en Neuquén y Río Negro
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa una jornada agradable, con un marcado ascenso de temperatura y condiciones estables en gran parte de la región. El detalle zona por zona para disfrutar a pleno de este martes.
El buen tiempo se consolida en el norte patagónico. Tras la inestabilidad y los frentes de tormenta de las semanas previas, este martes 27 de octubre se presenta con características plenamente primaverales, marcado ascenso térmico y excelentes condiciones para transitar u organizar actividades al aire libre.
De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Neuquén y Río Negro, la nubosidad irá en retroceso en los valles y la cordillera, permitiendo que el termómetro alcance registros muy agradables durante la tarde.
Tarde templada y marcas de hasta 25°C: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro
En Neuquén capital y General Roca, la jornada ofrece un escenario ideal para dejar el abrigo pesado en casa:
- Temperaturas: la mínima se ubicó en los 9°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima trepará hasta los 25°C durante la tarde.
- Condiciones: el cielo se mantendrá con nubosidad variable, vientos leves y una probabilidad de precipitaciones del 0% en la franja diurna.
La franja cordillerana acompaña la tendencia de estabilidad, regalando postales despejadas ideales para el turismo y la circulación local.
- Bariloche: presentará una mínima de 6°C y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C, acompañada por vientos moderados.
- San Martín de los Andes y Villa La Angostura: los registros térmicos oscilarán entre los 4°C y 8°C en la mañana, treparán hasta los 16°C por la tarde y el tiempo se mantendrá completamente estable.
Tormentas aisladas y viento en el interior de Neuquén y la costa de Río Negro
El resto del territorio muestra matices según cada microclima, con atención especial en el este rionegrino.
- Centro neuquino: En Zapala y Chos Malal, las marcas térmicas tocarán los 21°C, con vientos calmos y ausencia total de lluvias.
- Valle Medio y Costa: En Choele Choel y Viedma, la temperatura máxima también llegará a los 25°C. Sin embargo, el este provincial registrará mayor inestabilidad hacia la tarde, con probabilidad de tormentas aisladas y ráfagas que alcanzarán los 50 km/h.
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