Martes de primavera en el Alto Valle y lluvias en la costa: qué dice el pronóstico para hoy en Neuquén y Río Negro

El buen tiempo se consolida en el norte patagónico. Tras la inestabilidad y los frentes de tormenta de las semanas previas, este martes 27 de octubre se presenta con características plenamente primaverales, marcado ascenso térmico y excelentes condiciones para transitar u organizar actividades al aire libre.

De acuerdo con el pronóstico oficial del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para Neuquén y Río Negro, la nubosidad irá en retroceso en los valles y la cordillera, permitiendo que el termómetro alcance registros muy agradables durante la tarde.

Tarde templada y marcas de hasta 25°C: qué dice el pronóstico para Neuquén y Río Negro

En Neuquén capital y General Roca, la jornada ofrece un escenario ideal para dejar el abrigo pesado en casa:

Temperaturas: la mínima se ubicó en los 9°C en las primeras horas del día, mientras que la máxima trepará hasta los 25°C durante la tarde.

la mínima se ubicó en los en las primeras horas del día, mientras que la máxima trepará hasta los durante la tarde. Condiciones: el cielo se mantendrá con nubosidad variable, vientos leves y una probabilidad de precipitaciones del 0% en la franja diurna.

La franja cordillerana acompaña la tendencia de estabilidad, regalando postales despejadas ideales para el turismo y la circulación local.

Bariloche: presentará una mínima de 6°C y una temperatura máxima que alcanzará los 18°C , acompañada por vientos moderados.

presentará una mínima de y una temperatura máxima que alcanzará los , acompañada por vientos moderados. San Martín de los Andes y Villa La Angostura: los registros térmicos oscilarán entre los 4°C y 8°C en la mañana, treparán hasta los 16°C por la tarde y el tiempo se mantendrá completamente estable.

Tormentas aisladas y viento en el interior de Neuquén y la costa de Río Negro

El resto del territorio muestra matices según cada microclima, con atención especial en el este rionegrino.