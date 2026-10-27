El Tren Patagónico vuelve a circular entre Viedma y Bariloche: cuándo sale y cuáles son los horarios

El Tren Patagónico retomará los viajes entre Viedma y Bariloche el viernes 30 de octubre. Foto: Gobierno de Río Negro. Foto: gentileza.

El Tren Patagónico retomará sus servicios regulares entre Viedma y Bariloche el próximo viernes 30 de octubre, tras las interrupciones provocadas por las condiciones meteorológicas extremas registradas en la región. La empresa confirmó que las formaciones volverán a circular en sus horarios habituales, una vez finalizados los trabajos de reparación y acondicionamiento de la infraestructura ferroviaria y el material tractivo.

La salida desde Viedma será los viernes a las 17, con destino a Bariloche. En tanto, el regreso desde la ciudad andina hacia la capital rionegrina está previsto para los domingos, también a las 17.

Repararon las vías y el material tractivo tras el temporal

La reanudación del servicio se concreta luego de las tareas necesarias para restablecer las condiciones operativas del tren, afectado por los fenómenos meteorológicos que impactaron en distintos sectores del recorrido.

Con la finalización de los trabajos, la formación volverá a conectar localidades de Río Negro a través de su tradicional trayecto entre el mar y la cordillera, un recorrido que constituye una alternativa de transporte y un atractivo turístico para la provincia.

El Vagón Educativo también vuelve a funcionar

La recuperación del servicio permitirá, además, retomar las actividades del Vagón Educativo. La propuesta está destinada a estudiantes de distintas escuelas rionegrinas y combina experiencias educativas y recreativas con el conocimiento del territorio provincial a través del recorrido ferroviario.