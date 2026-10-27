Neuquén destina $13.192 millones a insumos para hospitales y laboratorios

La compra de reactivos permitirá abastecer a 27 laboratorios de la provincia durante ocho meses. Foto: gentileza.

Con el objetivo de garantizar el abastecimiento de insumos esenciales en el sistema público de salud, Neuquén prevé una inversión de 13.192 millones de pesos destinada a hospitales y laboratorios de toda la provincia. Las contrataciones van a permitir incorporar materiales para estudios clínicos, renovar equipos de esterilización y sostener la atención en los establecimientos sanitarios.

La medida se enmarca en un contexto de mayor demanda de estudios de laboratorio. Según las estimaciones oficiales, 2026 cerrará con 12,3 millones de determinaciones, lo que representa un incremento en la actividad de los servicios sanitarios provinciales.

La mayor parte de los fondos se destinará a la adquisición de reactivos para los 27 laboratorios de baja, mediana y alta complejidad distribuidos en las distintas regiones sanitarias. Para esta contratación se estableció un presupuesto estimado de 8.675 millones de pesos, con el objetivo de cubrir ocho meses de consumo.

Los materiales permitirán realizar análisis clínicos de rutina, estudios de coagulación, pruebas de compatibilidad sanguínea, pesquisa neonatal y detección de enfermedades. También abastecerán los servicios de Hemoterapia y Anatomía Patológica del hospital Castro Rendón.

Nuevos equipos para hospitales del interior

Otra de las licitaciones contempla una inversión estimada de 496 millones de pesos para adquirir cuatro autoclaves automáticos a vapor, con una capacidad de 150 litros cada uno.

Los equipos serán destinados a los hospitales de Las Ovejas, Tricao Malal, El Cholar y Las Coloradas, donde reemplazarán dispositivos que ya cumplieron su vida útil.

Estos aparatos se utilizan para esterilizar instrumental médico y textiles hospitalarios, un procedimiento fundamental para prevenir infecciones y garantizar condiciones seguras durante la atención de los pacientes.

Insumos para estudios y tratamientos médicos

El Ejecutivo provincial también autorizó otras tres licitaciones destinadas a la provisión de materiales específicos y la incorporación de equipamiento mediante la modalidad de comodato, es decir, préstamo asociado al consumo de insumos.

Una de ellas prevé 1.157 millones de pesos para reactivos y coagulómetros, utilizados en estudios de coagulación, controles durante el embarazo y seguimiento de pacientes que reciben tratamientos anticoagulantes.

Otra contratación, por 2.026 millones de pesos, estará destinada a reactivos y analizadores de gases en sangre. Estos estudios permiten evaluar el estado de pacientes con complicaciones respiratorias, renales o cardíacas, especialmente en áreas de cuidados críticos.

Por último, se autorizó una licitación por 838 millones de pesos para alimentación parenteral artesanal, destinada al hospital Castro Rendón de Neuquén capital.

Este procedimiento permite suministrar nutrientes por vía intravenosa a pacientes que no pueden alimentarse de manera convencional. Se utiliza principalmente en neonatología, terapia intensiva y determinados tratamientos de recuperación ambulatoria.

Con estas cinco contrataciones, el Ministerio de Salud busca sostener el funcionamiento de los servicios hospitalarios y garantizar la disponibilidad de insumos esenciales en distintos puntos de la provincia.