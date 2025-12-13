La justicia que vuelve

Gabriel Duranti, DNI 18.129.003

NEUQUÉN

“La injusticia en cualquier parte es una amenaza a la justicia en todas partes.”

Esa frase describe con precisión a la Argentina que estamos dejando atrás.

Durante décadas se llamó “Justicia Social” a un sistema que generó pobreza crónica, desigualdad real y privilegios disfrazados de derechos. Planes eternizados, moratorias sin aportes, títulos regalados y subsidios sin contraparte corroían la equidad: el que cumplía veía que el que no cumplía recibía lo mismo o más. El renacer iniciado hace dos años recuperó valores esenciales: mérito, responsabilidad y esfuerzo. Exigir rendimiento académico real, reconocer a quienes aportaron toda su vida, ordenar la asistencia y controlar la migración no es crueldad, sino moralidad cívica.

La verdadera justicia no es regalar, sino garantizar reglas iguales para todos; la inclusión no es bajar la vara, sino permitir que cada uno pueda subirla. Argentina empieza a reconstruirse cuando deja de premiar la inercia y vuelve a dignificar el trabajo, la superación y la responsabilidad individual. Lo demás era decadencia. Y decidimos dejarla atrás.

