La libertad de Assange

Juan Carlos Malgesini, DNI 4.673.429

Puerto del Este

No hay mal que por bien no venga. Si no fuera porque a través de sus acciones combinadas de EE. UU. e Inglaterra en contra de la paz mundial está siendo vista por el mundo entero, porque nadie puede negar que ambas potencias desde hace doscientos años vienen robando a otros países sus riquezas (caso Malvinas por ejemplo, o de Libia e Irak, más recientemente).

El ex presidente de Ecuador Rafael Correa le había dado asilo a Julian en su embajada en Londres, pero su sucesor Moreno se lo entregó a los ingleses, un ejemplo de lo que parecieran querer hacer nuestras autoridades.

Estados Unidos, luego de intentar con ayuda de Inglaterra aplicar una sentencia más de cien años de prisión al eximio periodista australiano Julian Assange por haber denunciado estas situaciones ante el mundo -que generalmente cree en la prensa mentirosa de esos países- lo ponen en libertad condicional.

Como ahora algunos medios cuentan la verdad de lo que está ocurriendo en esos países y no se atreven a ajusticiar a un inocente de tal calibre, entonces le otorgan la libertad, pero condicional para evitar nuevos comentarios. El mundo y sus reclamos han logrado -en este caso- que, por temor a quedar en evidencia, EE.UU. e Inglaterra dieran marcha atrás.

Quienes de alguna manera estamos cerca del periodismo, en mi caso rescatando al que trata los temas ajustándose a la verdad como lo realizara Julian Assange, estamos satisfecho de que haya evitado que lo detuvieran y condenaran, debido en buena a la presión ejercida por los pueblos.

Hoy la sociedad se halla más informada y la prensa tiene mayores oportunidades -cuando la dejan- de informar a la ciudadanía. No obstante, nuestro país es renuente a la información, como lo muestra la acción de Joe Lewis, que sigue burlando las sentencias judiciales en Lago Escondido, por ejemplo. Y así estamos los argentinos, porque no tenemos un Julian en nuestro país.