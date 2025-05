The Who se despide de los escenarios con su gira «The Song Is Over»: ¿viene a Argentina?

The Who.

«Bueno, todo lo bueno tiene un final. Es un momento conmovedor», dijo Pete Townshend en un comunicado anunciando la gira. Así, informaron que The Who se despide de los escenarios con una gira llamada «The Song Is Over».

Según anunciaron en una conferencia de prensa, los rockeros se embarcarán en una gira de 16 fechas. Comenzará el 16 de agosto en Sunrise, Florida, y está programada para concluir el 28 de septiembre en Las Vegas.

El tour lleva el nombre de una canción del álbum de la banda de 1971, Who’s Next. «Para mí, tocar para el público estadounidense y canadiense siempre fue increíble. Debo decir que, aunque la gira no siempre resulta agradable, suele ser fácil: el mejor trabajo que tuve en mi vida«, expresó Thownshend.

The Who en los 80.

«Roger y yo estamos en un buen momento, a pesar de nuestra edad, con ganas de apoyar con todas nuestras fuerzas esta emotiva despedida a todos nuestros fieles fans, y con suerte a los nuevos que se sumen a descubrir lo que se perdieron durante los últimos 57 años. Esta gira estará llena de buenos recuerdos, amor y risas. ¡No se pierdan la oportunidad!».

Por su parte, Roger Daltrey expresó: «No es fácil terminar la gran parte de mi vida que fue la gira con The Who. Gracias por estar ahí y espero verlos una última vez».

The Who se despide de los escenarios: ¿viene a Argentina?

La banda informó que por ahora la gira de despedida es solo por Estados Unidos. Pero sus fans mantienen las esperanzas de que lleguen a Europa y Latinoamérica.