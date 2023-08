La libertad no tiene precio

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

General Roca

Dicho de otra manera, cualquier precio estaríamos dispuestos a pagar para conseguirla. Quiero dejar aclarado que no me refiero al concepto que tiene Milei sobre la libertad que es una libertad, malparida, abortada, mal formada, que no existe en ningún lugar del mundo y de aplicarse en Argentina en poco tiempo destruiría al país.

Me estoy refiriendo, a lo que venden en China como “libertad”, que no es tal y no existe como la entendemos nosotros. En China no hay libertad por muchas razones :

1) Hay un solo partido político que gobierna, el partido comunista Chino, no hay posibilidad alguna de algún tipo de recambio electoral y esto como sabemos muy bien nosotros puede dar origen a distorsiones o abusos del poder hacia la población.

2) No hay libertad de prensa, ni de expresión, no se puede hablar mal del partido gobernante (que se expresa a través del consejo superior del PCCH), si alguien lo hace es inmediatamente detenido y encarcelado.

3) En cada edificio de departamentos hay una o varias personas que pasan data al partido de lo que hace o no hace cada residentes del edificio, para abortar de cuajo cualquier intento de oposición.

4) China ha sometido a su dominio a varios países, entre los cuales podemos citar al Tíbet, despojando al país de su gobierno y puesto en su lugar a un gobierno títere, Chino.

5) Recientemente un alto funcionario Chino comentó que en su país hay seguridad jurídica, una falacia total, si no hay libertad no puede haber seguridad jurídica alguna.

6) Cuando alguien me dice que en China hay un no sé que yo de inmediato le respondo, ¡seguro que no es libertad!