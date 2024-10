La naturaleza tiene derechos

Alicia Martínez, DNI 14.712.012.

Zapala

Según medios informativos, en la meseta de Somuncura (línea sur rionegrina) se pretende llevar a cabo la explotación de oro por medio de empresas multinacionales, propuesta realizada por el gobernador de la provincia, Alberto Weretilneck.

Discurso atravesado por un falso “progresismo” de brindar trabajo a los pobladores, sin medir el gravoso costo a sus vidas y su identidad, pues dicha extracción se realiza utilizando cianuro, elemento contaminante de la tierra y el agua, vitales para la subsistencia, desterrando en un futuro cercano a esos pobladores no solo a una mayor pobreza económica sino afectando gravemente su salud.

La meseta es área natural protegida por Ley Provincial Nro. 356/86, reservorio de agua dulce, utilizada milenariamente por las poblaciones originarias. Para extraer un gramo de oro se necesitan mil litros de agua diarios. El 50% se usa como fin suntuoso en joyerías, 40% como reserva en lingotes de los bancos privados. Casi no tributan impuestos, acidifican el suelo y el agua lo cual afecta la vida también de los animales que allí habitan, ganado, 70 especies de aves, guanacos, piches, choiques, zorros, pumas, la mojarrita desnuda, peces. Extraer unos gramos de oro implica acumular cuatro toneladas de escombros, en ese paraíso. La provincia no puede tener luego control de nada, primero por las distancias respecto de la capital. No puede construir caminos, impedir el uso de agrotóxicos en la producción valletana, mucho menos hacer cumplir las leyes de protección ambiental.

No existe el capitalismo ecológico. Pregunto: las autoridades de la Universidad de Río Negro, legisladores, gremios, instituciones ¿dónde están?…¡bien mudos!