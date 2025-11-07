La necesidad de respeto mutuo

Patricio Oschlies, DNI 21.644.451.

Buenos Aires.

Estimado Sr. director:

En muchas situaciones de la vida cotidiana es común ver actitudes de falta de respeto al prójimo. Es triste comprobar la existencia y la naturalización de actos que reflejan ausencia de consideración, empatía y valoración hacia otras personas. Las consecuencias pueden ser diversas y todas ellas lamentables. Pero las causas provienen de la mala educación, la intolerancia y, también, de la preeminencia del egocentrismo. Sería muy acertado que en el seno de las familias y en las escuelas se pudiera reflexionar sobre este asunto que perjudica gravemente la convivencia social, afectando las relaciones humanas y generando conflictos interpersonales.

Cuando el respeto al prójimo no es regla sino la excepción, una sociedad se deshumaniza y se torna mucho más difícil vivir en ella.

Muchas gracias por su atención a mis palabras.

Atentamente,