La segunda capitulación

Edgardo Roberto Arca, DNI 12.820.329

Viedma

Con la firma de los Acuerdos con Inglaterra, en la ciudad de Madrid 15/02/1990, el Gobierno Nacional del Presidente Menem capituló la soberanía exclusiva de aproximadamente 1.600.000 Km sobre el Atlántico Sur, incluyendo las Islas Malvinas, Islas Sándwich del Sur e Islas Orcadas del Sur. Cediendo a Inglaterra la explotación económica de las riquezas naturales, y el control sobre la Antártida. Los acuerdos, sin la aprobación del Congreso de la Nación, podían ser modificados por las partes y/o renunciados unilateralmente a partir del año 2000, facultad no ejercida por la República Argentina.

Con la militarización de las Islas y la instalación de una Base Tecnológica Satelital de la OTAN, para el control del Atlántico Sur y la Antártida, Inglaterra viola los Acuerdos de Madrid, tratados internacionales y disposiciones de las Naciones Unidas.

Lo inexplicable es que ninguno de nuestros Presidentes ejercieron el derecho de renunciar/ denunciar y modificar los acuerdos, exponiendo un “colonialismo mental” sin grieta.

Hoy, el Gobierno Nacional festeja la “victoria pírrica” por la Declaración de la Cumbre UE-CELAC, Bruselas 18 de julio. Mientras en el Atlántico Sur, Inglaterra continúa saqueando nuestros recursos y la OTAN controlando nuestro territorio. “El colonialismo invisible te convence de que la servidumbre es tu destino y la impotencia tu naturaleza: te convence de que no se puede decir, no se puede hacer, no se puede ser”- Eduardo Galeano