Las regalías, el ENIM y el agua

Salvador C. Demasi DNI 10.891.079

Del dinero ingresado por regalías de gas de El Mangrullo ¿cuántos pesos se destinaron a producción industrial o servicios de calidad relevante a fin de comenzar una etapa de trabajo genuino?.

¿Sabía Ud., que a partir de la producción actual de gas (6MM/m3 diarios) el ingreso anual será de $4.250.000.000. Sin contar el ingreso extra y directo por el Nuevo Plan Gas (el 50% para cada municipio) Para corroborar: el Presupuesto 2022 del ENIM es de $4.790.000.000, se quedan con 958.000.000 y el resto se reparte para ambos municipios.

¿Tiene actualmente razón de existir el ENIM? considerando lo siguiente:

• El precio del gas en boca de pozo lo fija la Secretaría de Energía de la Nación.

• Las DD.JJ. del volumen extraído lo podrían fiscalizar la autoridad de aplicación de la Ley 2453, la Subsecretaría de Energía de la provincia, e informar a los municipios, quienes podrían revisar con un auditor externo.

• Nos ahorraríamos el presupuesto del Ente.

• El dinero de las regalías debería moverse a través del Banco Intermunicipal.

¿Sabía Ud. que las cartas orgánicas de ambos municipios ( Art.185 Cutral Co y Art.193 Plaza Huincul) tienen (la excelente) previsión de contar con la creación de banco municipal?. El movimiento de dinero en la comunidad sería monumental. ¿Cuáles serán hoy las entidades bancarias, que trabajan el dinero de ambas poblaciones?.

¿Sabía Ud. que los presupuestos de ambos municipios equivalen al 44% del de la Ciudad de Neuquén?, que tiene una población 7 veces mayor.

¿Sabía Ud., que entre la UTN, el Copade, funcionarios de planificación de los municipios e ideas de la ciudadanía, podrían evaluar proyectos para agregar valor al gas y metanol?. Como así también desarrollo tecnológico (aplicaciones de múltiple utilidad en la industria y servicios), aprovechando la carrera creada este año (excelente idea) de programación.

Agua: la única certeza es que tenemos agua a 60 km., por lo tanto debería acumularse para su disposición, no es necesario tanques de 5MM de litros. Mejor de 1MM y mayor cantidad. Riego de Plazas, etc,; no derrochar agua potable: perforar un pozo y acumular agua para ese fin.