Las ¿tasas? en Cipolletti

Cr. Edgardo Molinaroli, DNI 8.603.491

Cipolletti

Se acaba de aprobar una Ordenanza en el Concejo Deliberante de la Municipalidad de Cipolletti, teniendo que recurrir al voto doble de la Presidente del mismo, ya que los Concejales de la oposición votaron en contra del proyecto, éste tuvo un tratamiento acelerado, tanto en comisión como en el propio Concejo.

Pero lo que llama la atención del tratamiento, es que no se aportaron datos económicos para poder resolver un tema de semejante magnitud, y me refiero a que el oficialismo no manifestó por ejemplo cuantos metros cúbicos o litros se venden en la ciudad, a cuánto ascendía el subsidio que aportaba el gobierno nacional, la estructura de costos de la empresa que actualmente presta el servicio, la cantidad de pasajeros transportados, la recaudación por la venta de pasajes por parte de la empresa, etc., etc.

En consecuencia, no saben cuánto van a recaudar, cuánto necesitan para compensar la falta de subsidio, teniendo en cuenta que parte de ese subsidio ya lo pagaba la Municipalidad, y que otra parte lo aportaba la Provincia, y como resultado no se sabe a qué se va destinar el total de lo recaudado, una total improvisación.

No voy a dejar de mencionar que una Concejal ¿de la “oposición”?, quién tomó la palabra en primera instancia por ser la presidente del bloque, expuso que no le parecía tan malo el proyecto, sería importante que aclare en que se basó para elaborar una opinión de estas características ya que la falta de información es lo dominante en este tema.

Al resultado de esta Ordenanza la denominan Tasa, muy lejos de la realidad, ya que no existe contraprestación para quien la paga, solamente se puede caracterizar como un impuesto más a cargo de los contribuyentes de la ciudad de Cipolletti.