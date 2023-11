Las veredas, responsabilidad municipal

María Isabel González, DNI 4.400.520

Neuquén

El pasado domingo de elecciones me sorprendió un chaparrón en la calle, resbalé en una rampa de discapacitados y caí.

¿Quién está cargo de las pintadas neuquinas… todo con la misma pintura, tipo esmalte? ¿No debe utilizarse pintura antideslizante para esas rampas ? Lo mismo sucede en Plaza Güemes donde las rampas son pistas de patinaje con lluvia y además son enormes, ocupan todas las esquinas. ¿Es mucho pedir un poco de sentido común a la persona encargada de esos trabajos?

Andar en auto en el centro es una aventura, tremendos desniveles en los cruces de Av. Argentina, donde los coches bajos tocan el asfalto.

Baches, cunetas, lomos de burro, toda la gama de obstáculos para transitar…a veces me pregunto si el intendente se moviliza en helicóptero o como es vehículo municipal no le importa, o no recorre nunca el centro…

Los espacios ganados a la calle durante la pandemia (justificados) se mantienen actualmente… ¿razón? Se permite estacionamiento en ambas manos y además la calle ocupada como confitería, con un parque automotor enorme y en aumento. Deberían repensar medidas excepcionales. Sobre Santiago del Estero y Carlos H Rodríguez, se permite estacionar a 45 grados y enfrente y además, ¡un espacio para confitería! Cada vez que un coche estaciona o sale, se corta todo el tránsito ¿Alguien que piense ?

Luego de la invasión de macetas, vino la invasión de palitos amarillos, ¿será posible alguna vez una invasión de educación vial? Enseñar que en las esquinas tiene prioridad el peatón. Una invasión de personal capacitado que, cuando llamemos al Municipio por un problema, que no nos deriven de un número a otro y que nadie dé respuestas

No le pedimos al Intendente que sepa de todo, ¡le pedimos que sepa rodearse de personas capaces!