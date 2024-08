Julián Sereni, DNI 10.675.591 =

San Carlos de Bariloche

Estimados:

Desde hace un par de días estoy intentando aumentar el limite de mis transferencias, que según publicitan se puede hacer electrónicamente, pero:

– En el e-banking de internet no encuentro esa posibilidad.

– En la app está (bastante escondida), pero promete el envío de un código al e-mail que no llega, o llega cuando ya cayó la conexión via la app.

– Llamando por ‘atención al cliente’ se pueden perder varios minutos escuchando un robot/a enumerando opciones que no corresponden a lo buscado, sin encontrar una alternativa humana que entienda ‘otra posibilidad’ diferente de las que pensó el programador.

– Ir al banco implica movilizarse hasta allí y esperar casi una hora antes de ser atendido, donde lo primero que dicen es “usted puede hace esto electrónicamente …”

En resumen: ¿hay algún procedimiento “user friendly” y eficaz que permita actualizar los límites de las transferencias?