El gobierno dialoga con la Patagonia pero insistirá con la caída de la barrera sanitaria

El ingreso a la Patagonia de carne con hueso es una cuestión de impacto económico. Los argumentos para mantenerla -o no- son técnicos. Y la decisión, política. Esa es la lectura que hacen en el Gobierno Nacional en vísperas de la reunión que este lunes mantendrá el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Sergio Iraeta, y el titular del Senasa, Pablo Cortese, con la Mesa de Enlace que nuclea a organizaciones del campo y los ministros del área de las cinco provincias patagónicas. Según varios de los participantes, la discusión no parece de “sencilla” resolución.

La ministra de la Producción de La Pampa intentó, sin éxito, sumarse. Pidió que se reuna el Consejo Federal Agropecuario y analizar un programa que permita el paso de carne con hueso. El gobernador Sergio Ziliotto celebró la resolución 180 del Senasa que dispuso el fin de la barrera. “Una histórica traba a la expansión económica provincial”, apuntó y luego atribuyó discriminación política a la marcha atrás y la pausa de la medida por tres meses.

Ganaderos del centro del país creen que hay margen para avanzar con una zona buffer y que Mendoza junto a La Pampa y Buenos Aires dejen de vacunar para compartir a futuro el status patagónico de zona libre de aftosa sin vacunación. El gobierno bonaerense no estaría en la misma sintonía: extender la frontera implicaría mudar el conflicto e impediría el ingreso de las reses de Santa Fe y

Córdoba que se faenan en la provincia. Según datos oficiales Buenos Aires produce el 37% de la carne y faena la mitad de lo que se produce a nivel nacional. En ese contexto quedar dentro de los límites de la barrera perjudicaría la cadena local.

Por otra parte el Gobierno desmiente rumores de internas palaciegas entre el ente recaudador –ARCA- y el ministerio de Modernización que lidera Federico Sturzenegger.

Entre las razones de unos y otros, los libertarios alegan que la apertura impactaría por ejemplo en la baja del precio del asado, máxime cuando el próximo mes empezará a ingresar al país la carne de Brasil. Los productores responden con reparos y sostienen que no será tan lineal atento al costo del transporte.

Por otra parte hay una especulación política que circula en voz baja: el Gobierno necesita a los partidos provinciales en el Congreso de la Nación, al menos hasta que el ritmo electoral congele los debates parlamentarios.

Precisamente la apertura de la barrera –que entre otros impulsó la diputada libertaria rionegrina Lorena Villaverde- quedó en medio de negociaciones del DNU de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y los pliegos de los jueces de la Corte Suprema. La gestión de Javier Milei está obligada a negociar con los provincionalismos que son mayoría al sur del Río Colorado. Punto a favor de los gobernadores.

Más prudentes que con el anuncio de hace un mes, los funcionarios nacionales remiten todas las conversaciones a la secretaría a cargo de Iraeta. El anfitrión dejó trascender que escuchará los argumentos de cada uno de los

involucrados pero que no habrá definición. Todavía tiene otros 60 días para resolver.

La presión del campo

Aunque genera alta expectativa, la reunión del lunes será el inicio pero no el fin del diálogo por la barrera sanitaria en la Patagonia. Varios de los participantes admitieron a Diario Río Negro que irán con ánimo de “negociar” aunque admiten que será compleja la discusión entre las partes.

La cuestión también será uno de los ejes centrales de Jonagro 2025, el congreso anual de las Confederaciones Rurales Argentinas (CRA) que tendrá lugar el martes 13 de mayo en la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. “Libertad para producir, competitividad para crecer” es el lema de un debate en el que se apuntó como prioriatria la eliminación de barreras y la creación de condiciones para competir en los mercados globales. Y está prevista la participación de productores de la Patagonia.

La disputa por la barrera coincide además con el arancelamiento a las importaciones que dispuso Donald Trump en su guerra comercial con China y que derrama sobre el resto del mundo. A la inversa de lo que ocurre con la gestión libertaria argentina -que en mayo abre la importación de carne de Brasil – la secretaria de Agricultura americana, Brooke Rollins, fue terminante.

“Vamos a poner a América primero, no a China, no a India, no a la carne desde la Argentina” respondió en una entrevista televisiva la funcionaria sobre las estrategias disruptivas de Trump.