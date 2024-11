Los territorios nacionales de la Norpatagonia y su patrimonio

Siempre que escribo acerca del breve espacio de vida que le corresponde a esta región Norpatagónica, no puedo dejar de mencionar los escasos monumentos históricos que han quedado como testigos de aquel pasado no muy lejano. Ahora bien, existen en la ciudad del Neuquén leyes y decretos que los protegen, pero no todos son o han sido susceptibles de ser resguardados.

Cuando el asentamiento perteneciente a la histórica penitenciaría federal llamada U9 fue trasladada desde la ciudad de Neuquén a Senillosa, vecinos comenzamos la “lucha” para que no fuera demolida su antigua edificación; recordemos que nació con la fundación de la ciudad capital en 1904. Los presos, cuando llegaron desde Chos Malal, fueron ubicados en dos galpones de chapas de zinc y pisos de tierra (cercanos a la actual Comisaría 1ra.)

En 1908 el Poder Ejecutivo Nacional aprobó los planos del edificio y los fondos para la construcción de dos pabellones. La obra carecía de muro y de muralla perimetral, lo que facilitó las evasiones. Producido su vaciamiento por el traslado de los reclusos a Senillosa, el solar se transformó en un espacio cultural y sus tierras ubicadas en el este del predio en un hermoso parque que lleva el nombre del Primer Obispo de la Diócesis de Neuquén, don Jaime de Nevares; es un parque verde arbolado que atrae la visita de muchos caminantes y amantes del deporte. Asimismo, mediados del siglo pasado, el Comando de la Sexta División del Ejército empezó a funcionar en la gobernación en calidad de préstamo.

Luego se trasladó a su actual ubicación sobre la Avenida Argentina dado que se necesitaba un lugar amplio para instalar todas sus oficinas; en ese entonces, la ciudad se extendía al norte hasta la actual calle Sgto. Cabral.

La espaciosa manzana está ubicada entre la Avda. Argentina, Sgto. Cabral, Antártida Argentina e Irigoyen. La ubicación geográfica y la concepción de los barrios militares edificados en ese momento hicieron de esta obra un punto fundamental para el movimiento de la pequeña ciudad. El edificio fue construido en mampostería, cubierta de teja francesa. Por iniciativa de una legisladora neuquina se proyectó la declaración del “Comando” como Monumento Histórico Nacional, las casas del barrio de oficiales superiores del ejército emplazadas en la Avenida Argentina entre Belgrano y Alderete; y Antártida Argentina e Islas Malvinas de la ciudad neuquina.

En esa circunstancia se solicitaba a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos que coordiné la custodia y conservación del monumento y todas sus dependencias, en concurrencia con las autoridades provinciales y las del Comando VI de Brigada de Montaña.

En octubre de 1940 se sancionó la Ley n° 12665, mediante la cual se dispone la creación de la Comisión Nacional de Museos y de Monumentos y Lugares Históricos, a los fines de llevar un registro público de los bienes protegidos. Además, el artículo 3 bis establece que “ante iniciativa presentada en el Congreso de la Nación para declarar como protegido (…) un bien ubicado en cualquier jurisdicción de la República Argentina, corresponde la consulta previa a la Comisión Nacional de Monumentos, de Lugares y de Bienes Históricos (…). También las tierras del ejército se deben resguardar, pertenecen al Comando que nos ocupa.

Las fotos nos muestran el Neuquén del ayer-Penitenciaria y Comando- y sus calles de bardas y arena. Con cierta inquietud asisto a la sanción del Decreto 950/24 por medio del cual el actual gobierno nacional ejecutará la venta de varios inmuebles.

La arquitecta Liliana Montes Le Fort con su equipo realizó, a fines del siglo pasado, un relevamiento del patrimonio edilicio de la ciudad neuquina, parte fundamental de su patrimonio histórico, cultural y paisajístico.

A raíz de todo esto, me pregunto: ¿Cuál es el problema de no tratar y aprobar el traspaso a las provincias y la Declaración de Monumentos y espacios históricos- de inmuebles que les pertenecen como testimonios de la historia de estos ex territorios nacionales? ¿Quieren expropiarnos lo poco que nos queda a estas nuevas provincias de la región? Sres. del Gobierno Nacional y de mi Provincia, los llamo a la reflexión: ¿preferimos un shopping en el lugar de la historia?

