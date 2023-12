Miguel Demasi, la imagen de la sencillez

Miguel Angel Gasparini, DNI 7.745.473

Viedma

Estando a cargo de la Oficina Técnica de Gas del Estado en Viedma, una de mis tareas fue inspeccionar la construcción de la obra “Provisión de gas natural a la localidad de Guardia Mitre” si mal no recuerdo allá por 1992/93.

A raíz de esto, conocí al intendente de la localidad, el querido Miguel Demasi, hombre por demás sencillo, al que la primera pregunta que le hice fue: ¿Cómo conseguiste que se realizara esta enorme obra?.

La misma constaba de la Estación Reguladora de Presión conectada sobre el gasoducto Conesa-Viedma, el cruce de cañería a través del Río Negro mediante un puente construído a tal efecto, y la cañería de distribución que recorrió todas las veredas de Guardia Mitre, incluyendo las manzanas baldías. En ese entonces el costo fue de aproximadamente $ 1.000.000.

Y Miguel, con su sonrisa que rara vez lo abandonaba, me respondió: “le pedí a Remo (Remo José Costanzo, Senador Nacional de ese época) si me podía conseguir el dinero, a lo que me indicó que me podía vincular con gente de Buenos Aires, pero que yo debía viajar, entrevistarme con esa gente y argumentar para obtener los fondos. Tuve suerte y me asignaron la partida por $ 1.000.000 para la obra. Siempre pienso que si hubieran visto una foto de Guardia Mitre, ¡Me hubieran sacado volando!”

En esas charlas que teníamos mientras finalizaba la Obra, me comentó que su predecesora en la Intendencia, al enterarse del comienzo de sus gestiones para tamaña obra, le dijo: “Para qué queremos el gas, con toda la leña que tenemos”.

Unos años después, me comentaba que en algunas casas del pueblo aún eran reacios a conectarse a la red de gas natural, por lo que les argumentaba sobre el tema hasta que lograba que la vivienda tuviera gas. Y que a veces pagaba el consumo cuando algún usuario olvidaba hacerlo.

Ese fue Miguel Demasi, sencillo, con su infaltable sonrisa casi tímida , que trabajó incansablemente por su Guardia Mitre durante los veinticuatro años en los que se desempeñó como intendente, abanderado del Partido Justicialista.

Y me vienen a la memoria las líneas finales del poema de Hamlet Lima Quintana:

“ Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma, alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después, como si nada.

Y uno se va de novio con la vida desterrando una muerte solitaria, pues sabe, que a la vuelta de la esquina, hay gente que es así, tan necesaria.”