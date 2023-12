Milei y la mitomanía

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

GENERAL ROCA

“El ajuste la paga la casta”y “Si subo los impuestos me corto el apéndice” , más que decía vociferaba. Hasta el momento ninguna de las medidas anunciadas por Milei apunta a lo que el llama casta. Lo único que hubo fue una reducción de la cantidad de ministerios, secretarías y subsecretarías una medida de más impacto simbólico que real en términos económicos , donde los más afectados fueron los trabajadores. No hubo anuncios de recortes de sueldos de ministros, embajadores, secretarios, subsecretarios y jueces entre otros. No se habló de las jubilaciones de privilegio, mucho menos de los integrantes del poder judicial comiencen a pagar el impuesto a las ganancias. “El ajuste lo paga la política y no la gente”, no me voy a meter con la gente, me voy a meter con la casta, vociferaba.

“A esos no se les toca nada”, dijo respecto a los beneficiarios de planes sociales. Uno de ellos, el potencial trabajo, según Caputo quedara congelado. Es decir, quienes lo perciben no tendrán actualizaciones en un contexto de altísima inflación.” Prefiero cortarme las manos antes de firmar una suba de impuestos”.

Advertencia expresada por Milei en cuanta entrevista daba. Sin embargo el ministro Caputo dando marcha atrás repone el impuesto a las ganancias. Milei subió el impuesto País a las transacciones en dólares, es por eso que desde hoy el dólar tarjeta cuesta en torno a los 1312$. ”No vamos a tocar tarifas”, hizo todo contrarío aumentaron todas las tarifas. ”La libertad de información no se negocia”, Hay cinco periodistas que no solo criticó ácidamente sino que los demandó por un millón de pesos, aunque luego acordaron. “La libertad de expresión no se negocia en la Argentina”, dijo el mismo vocero Adorni, luego anuncio la eliminación de la pauta oficial.

La pauta del gobierno en los medios de comunicación es una forma de garantizar la pluralidad en la comunicación. Todo nos demuestra que Milei es un absoluto desconocedor de la realidad argentina.

La ridícula y peligrosa teoría económica, que él vocifera más que pregona que solo existe en su patológica cabeza puede conducir a la Argentina a una catástrofe de consecuencias impredecibles.