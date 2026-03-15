Milei nos arrea a la guerra
Juan Carlos Malgesini
DNI 4.673.429
PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE
Milei mandó al comandante del Ejército y a más de la mitad de los gobernadores -todos obsecuentes y vendepatria como él- para, sin acuerdo del Congreso, tratar con EE.UU. nuestra intervención en la guerra, que puede ser mundial.
Ni un senador ni un diputado salió a la calle a reunir argentinos que digan no a este mandato contra la nación iraní, que nada tiene que ver con nuestra soberanía ni con la dependencia que Milei tiene con los EE.UU. e Israel, la Nación de Nentanyahu. Trump está desesperado por lo mal que le va ante los tribunales de su país, está echando mano los alcahuetes de la región, como el presidente y Ejército argentino incluido para comprometer a la mayor cantidad de países en la contienda, porque le va realmente mal, digo.
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