Mujer tenía que ser

Claramente en los tiempos que corren, la mujer ha logrado, mediante sus luchas en todo el mundo, reivindicaciones que otrora fueran de los hombres, ocupando cada vez mas espacios que inobjetablemente merecen, y que a quien suscribe esta nota le parece un adelanto, somos los hombres hijos de un patriarcado que ha relegado siempre a la mujer.

Análisis hechos en todo el mundo, colocan a la mujer como más ordenada y responsable que los hombres.

Así podríamos seguir con ejemplos que cualquiera puede investigar, y dentro de nuestro propio seno familiar deben abundar las mujeres que han llevado a cabo una lucha por sostener la familia, a veces mucho más dura y comprometida que los hombres.

Hace algún tiempo he venido escuchando que tal vez tengamos que votar, en mi ciudad de Bariloche, a una mujer para la Intendencia, y me alegra de sobremanera que se presente esta opción, es más, me gustaría que cada tanto tengamos a la cabeza de los poderes políticos a mujeres, cuya capacidad conocimiento y sensibilidad necesitan las sociedades.

Jorge L. Fernández Avello

DNI: 12.862.056

Bariloche