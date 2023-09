No a la venta de tierra pública en Viedma

El 1/9/23 el Concejo Deliberante de Viedma aprobó en primera vuelta, la Ord. Expte. 2066/s/2023, para enajenar a título oneroso tres reservas fiscales y un espacio verde. El proyecto fue presentado por el ejecutivo, y fue discutido y votado rápidamente, sin dar noticia ni participación a la población ni a las comisiones de asesoramiento (donde participan colegios profesionales, juntas vecinales, etc).



En líneas generales, la Ordenanza es discutible en tanto no prevé un destino claro de los fondos, mencionando vagamente que es para “bienes de capital”. Al no tener un objetivo concreto de mejora urbana, no existe una determinación de un presupuesto necesario para obtener cierto fin, y por lo tanto no existe una justificación de que realmente sea necesaria la venta de esos lotes (ni en cantidad ni en calidad).



Y luego, analizando la venta de cada parcela en particular, se generaría distintos tipos de situaciones urbanas indeseables para el desarrollo armónico de esos barrios.



La venta de un Espacio Verde es INACEPTABLE. La Carta Orgánica indica el deber de los ciudadanos de “respetar, preservar y defender el territorio, los espacios públicos y los bienes del Estado municipal”, y el derecho de gozar de un medio ambiente saludable. Por otro lado, establece claramente que se deben “satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las posibilidades de las generaciones futuras”. Pues bien, vender la tierra pública es eliminar estas posibilidades.



Podría haber muchos argumentos más, pero estas cuestiones fundamentales interpelan a toda la ciudadanía, no sólo local, sino del planeta Tierra.



Pido a los ciudadanos y los medios que se manifiesten en contra de estas iniciativas, presentando sus notas de desaprobación en el Concejo.

María Elena Brusa

DNI 31743507

Viedma