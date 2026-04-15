«Fue una chiquilinada» dijo el juez que abandonó la audiencia tras maltratar a una defensora

“Fue una chiquilinada, en efecto le falté respeto a todos los que estaban en la audiencia, inclusive a la doctora Delgado». Así lo expresó el juez federal de Roca, Hugo Horacio Greca, para referirse al episodio que ocurrió el 10 de septiembre del año pasado cuando abandonó la audiencia que dirigía, disgustado porque la defensora oficial Celia Delgado le había pedido un cuarto intermedio de cinco minutos.

Como informó diario RÍO NEGRO en esa oportunidad, Greca abandonó la audiencia por 18 minutos sin haber dispuesto un cuarto intermedio. Amenazó con expulsar a la defensora Delgado de la sala, se fue él, regresó, e hizo un discurso amenazante hacia la abogada, quien lo denunció.

La jueza federal de Neuquén, Carolina Pandolfi, le impuso a Greca una prohibición de dirigir audiencias en las que Delgado interviniera como defensora. Tras un período de armonía la situación se repitió el 19 de marzo último, y otra vez dictaron una cautelar que incluyó prohibición de acercamiento.

Ahora todas las actuaciones fueron elevadas al Consejo de la Magistratura de la Nación, que tiene facultades para revisar y eventualmente sancionar a los jueces federales.

«Voy a tener que pedir disculpas»

Según pudo saber este diario, en octubre Greca se presentó ante la jueza Pandolfi para hacer su descargo por el incidente de septiembre del 25: “En definitiva, la verdad, no deja de ser una chiquilinada eso de levantarme, porque el que tiene que dar coherencia en estas circunstancias es el juez y no las partes, así que en definitiva voy a tener que pedir disculpas a todos los que estaban presentes, público, fiscales y defensoras».

Luego se realizó una especie de audiencia de conciliación a la que asistieron Greca y Delgado, pero se interrumpió cuando el juez «decidió irse para atender compromisos contraídos con anterioridad».

La negociación se reanudó a su regreso y en un tramo de su intervención Greca le dijo a la jueza Pandolfi: «Yo me veo mucho en usted a veces, en esa personalidad inquisitiva (…) Somos muy parecidos en personalidad y además la vez anterior que usted me interrumpió, yo le digo una cosa, yo le interrumpo a la doctora Delgado y cuando usted me interrumpió me sentí como yo la trataba a la doctora Delgado en esa condición y no me gustó para nada (…) Es inevitable que uno vea la realidad ajena en la propia (…) Son cosas que voy a ir modificando (…) Es una enseñanza ver lo que le pasa a los ajenos».

El nuevo episodio

Pero meses después sucedió el nuevo incidente, y la defensora Delgado lo denunció por violencia de género.

Greca, sobre el particular, respondió: «No son hechos de maltrato los que se denuncian, sino una serie de sentimientos que a la letrada le generan las decisiones adversas a sus requerimientos jurídicos o posicionamientos procesales». También dijo que a la jueza Pandolfi la colocaban en el rol de «policía moral».

«Lamento profundamente que el Dr. Greca se sienta amenazado -respondió Pandolfi- por el ejercicio sincero e intelectualmente honesto que procuro hacer de mis facultades jurisdiccionales. Fui llamada a intervenir en un conflicto delicado tanto en su dimensión institucional como humana. Intento hacerlo con toda la prudencia y equilibrio que la situación amerita».

«Ridiculización»

La magistrada aclaró que no valoraba los fundamentos de las decisiones del juez en las audiencias, «sino la ridiculización a la que la somete a la defensora». Añadió que Greca «tiene derecho a apreciar que un planteo de la defensa fue formulado de mala fe», pero «no tiene derecho a sermonear a quien lo formula, pues incurre en violencia psicológica».

«No es, como sostiene el denunciado (Greca), el sentido de las decisiones que adopta lo que le provoca a Delgado el daño emocional, sino el modo en que ellas son transmitidas y las descalificaciones hacia su tarea profesional con que son acompañados sus fundamentos, configurativo de la violencia psicológica contemplada por el artículos 5 inciso 2 de la ley 26.485″ de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.

Pandolfi también lo cuestionó porque en una audiencia en la que la defensora Delgado se descompensó «el juez en ningún momento (al menos mientras se mantuvo activa la grabación) le ofreció auxilio o asistencia de ningún tipo ni se preocupó para que la obtuviera por parte de ningún funcionario de la oficina judicial».