Necrológicas de hoy, miércoles 15 de abril de 2026

Lopez Araujo, Rosa Falleció en Gral Roca a los 84 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos serán destinados a cremación. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

MADASCHI, CARLOS ENRIQUE La Vicepresidenta primera a/c de la Presidencia de la Honorable Legislatura de la Provincia del Neuquén, Sra. Zulma Reina, Diputados, autoridades de Cámara y personal legislativo participan con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera compañero jubilado de esta institución, quien se desempeño como Prosecretario Legislativo y Director General Legislativo, destacando su trayectoria y el aprecio que supo ganarse en el ámbito legislativo. Acompañan a sus familiares y seres queridos en este doloroso momento.

MADASCHI, CARLOS (10/06/51-13/04/26)Los propietarios e inquilinos del Edificio Mirasol 2, lo despedimos, acompañamos y damos las condolencias en este momento de dolor a su esposa, señora Susana Santamarina, hijas y familia

pili, vicente Maria Estela, Alfredo y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de Vicente y acompañan en su dolor a Estela y su familia, Lalo, Mirta y familia.

PILI, VICENTE JOSE (PIRINCHO) Juan Carlos Albéniz, Rafael La Colla, Oscar Pérez, Raul Romero, Hector Tasat y familias participan el deceso de su amigo y acompañan a Estela, Santiago y Ana Laura en estos difíciles momentos. Sus restos serán inhumados hoy a las 12 en el Cementerio Parque Las Fuentes EMPRESA DINIELLO

PILI, VICENTE JOSE (PIRINCHO) Falleció en Buenos Aires a los 79 años. Su esposa Estela Pasaron, sus hijos Santiago y Ana Laura, sus hijos políticos Florencia y Juan, sus nietos Alfonso y Antonia, su hermano Eduardo Pili, sus hermanos políticos Mirta Silvetti, Patricia y Ernesto Pasaron; sobrinos y demás familiares comunican su deceso y que sus restos trasladados a General Roca serán velados hoy de 9 a 12 en Sala «A» del Cementerio Parque Las Fuentes, Evita y Ruta 6 y recibirán sepultura en el mismo SERVICIO: EMPRESA DINIELLO

Sotelo, Angela «Siempre en mi corazón». Favio Palavecino y familia desean acompañar a familiares y allegados de Angela, fallecida el día 13/4/26 y desearle un eterno descanso en paz.

Madaschi, Carlos 19/06/1951 – 13/04/2026 El camino sigue y sigue… te amamos pa, gracias por tanta vida, volá alto! Tus hijas Carina Carla y Candela, y tu esposa Susana.

Martinez, Juan Ernesto Falleció en Gral Roca a los 83 años de edad. Sus familiares participan su fallecimiento comunicando que sus restos, velados en salón Eros de Av Roca 649, recibieron sepultura ayer a las 11 hs. en la necrópolis local. Servicio Empresa Cueto y Cia Servicios Sociales.

ROCHA MORAGA,, Ramón Rolando Ribereña / Leonardo Lustig y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en este difícil momento.

pili, vicente josé Familia Tasat participa su fallecimiento y acompaña a Estela, Laura, Santiago y demás familiares en estos momentos de dolor.

RETAMAL JARA, RENÈ ALBERTO Emprendedor, ejemplo de trabajo y humanidad. Gracias por todo lo que nos enseñaste.Tu esposa: Lucia. Tus hijos: Claudia, Giulio, Mara y Fabio. Tus nietos: Sofìa, Luciano, Guadalupe y Carmela.EMPRESA DINIELLO

retamal jara, rené alberto RJ INGENIERÍA S.A., Su Gerencia, Administración y Personal Operario lamentan profundamente el fallecimiento de su fundador Don René Alberto Retamal Jara. Acompañamos en este doloroso momento a su querida esposa Lucia Rosa Schiappacasse,a sus hijos Claudia Verónica Retamal Schiappacasse y Giulio René Retamal Schiappacasse,hijos políticos, nietos y demás familiares,expresándoles nuestras más sinceras condolencias y sentimientos de pesar.Elevamos una oración por su eterno descansoy honramos su legado, compromiso y valioso aporte humano y profesional, que permanecerán por siempre en la historia de nuestra empresa.