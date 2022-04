No nos apuremos con quitarnos el barbijo

Bienvenida esta sensación de tranquilidad que brinda el saber que -aquí y en gran parte del mundo- los casos de coronavirus van decreciendo al punto de que resulta prácticamente inhallable en los medios la estadística respectiva.



Dependiendo de la ciudad de la que se trate, se observa en las calles una merma en el uso del tapabocas y en las restricciones del distanciamiento. Habitantes de las ciudades como las metrópolis, Buenos Aires y Córdoba por ejemplo, son vistos en gran medida sin mascarilla puesta. Entre nuestras ciudades valletanas, observo más presencia de la protección.



Pero es necesario recalcar que -ya que nos hemos acostumbrado durante casi dos años-, no nos convendría relajarnos con el uso del barbijo. Nos cuidará y cuidaremos a los demás si padeciéramos algún mal respiratorio o algo más grave. Recordemos que la gripe está aumentando a paso sostenido.

Sin embargo, que se haya establecido en ciudades como Neuquén que no sea obligatoria la mascarilla en interiores de comercios o cines, por ejemplo, no parece una medida atinada.



Como los testeos prácticamente han desaparecido, y siempre existe la posibilidad de que se revierta la ola o aparezcan nuevas variantes, creo que convendría esperar un poco más.



En los centros comerciales debería haber buena ventilación y distancia de seguridad. Sus responsables debieran controlarlo. Y en comercios o almacenes, sobre todo los que manipulan alimentos (por ejemplo, fiambrerías), debería haber un celo mayor en obligar a que -al menos los que atienden- porten tapabocas. Lamentablemente he visto en una fiambrería de Roca que algunos empleados han optado por quitárselo.



Más allá del coronavirus, se trata de una medida higiénica elemental. El cliente se sentiría muy seguro.

Roque Acerenza

Genera Roca