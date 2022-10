Nuestro Atlántico sin protección

Juan Carlos Malgesini

PUERTO DE SAN ANTONIO ESTE

En una carta, el señor Andrés Marcucci desde Bs. As, en un comentario acertado, pide que nuestras autoridades atiendan la seguridad de nuestro Atlántico, que nuestra Fuerza Aérea se merece cazas supersónicos. Que nuestros pilotos han cumplido brillantemente en Malvinas, etc. Nuestra Fuerza Aérea fue instruida para combate por el Tte. Gral. Galland, héroe de la Segunda Guerra Mundial en Alemania (no fue acusado por crímenes de guerra) y el Gral.

Perón, que sí se preocupaba por nuestra seguridad, lo trajo junto a los ingenieros que construyeron los Pulqui. Los Británicos, luego de Malvinas, averiguaron el porqué se desempeñó tan bien nuestra Fuerza Aérea y les informaron que había recibido instruccción de combate del Tte. Gral. Gallan que, al caer Perón, volvió a su país y fue allí designado con un alto cargo en la aviación germana, lo mismo que los ingenieros que egresaron de Córdoba, y no hay que olvidar que el Gral. Perón compró también los dos cruceros, uno mal desguazado por el gobierno militar y el otro fue el Belgrano, que hundieron los ingleses fuera de las aguas en conflicto, porque era el buque con la mayor artillería en ese momento en las aguas en conflicto y dijeron que lo había hecho un submarino de ellos, pero no salió a la superficie como se estila en la guerra, para auxiliar a los náufragos, ya que el Belgrano no tenía escolta -habría que averiguar por qué- y no tenían riesgo alguno…

El canciller Taiana recibió la oferta rusa de proveernos aviones de última generación, barcos de guerra y submarinos que podíamos pagarlos con litio. Yo pienso que el litio debe de estar comprometido ya con los EE.UU, porque tuvimos la oportunidad de actualizar nuestra defensa sin endeudarnos, pero… Dios dirá.