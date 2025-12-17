Nuevo puente sobre el Collón Curá

Dr. Hector Luis Manchini

DNI 7.779.947

Zapala

Con fecha 18/11/2025 quedó inaugurada la obra del nuevo puente de La Rinconada de extrema importancia para la Ruta 40 y el sur neuquino.

El ministro de economía de la nación Luis Caputo y el gobernador de Neuquén Rolando Figueroa confirmaron la finalización del nuevo puente, que tuve el gusto de recorrer el miércoles 3/12/2025, a punto de llegar a Junín de los Andes desde la ciudad de Zapala.

Es una mejora relevante para habitantes del lugar y turistas el puente en cuestión culminó su construcción por el gobierno nacional y se encuentra ubicado a 30 km de la localidad de Junín de los Andes y viene a reemplazar al puente existente de una sola mano inaugurado en 1942.

Es una estructura que tiene 281 m de largo, dos carriles de circulación y banquinas pavimentadas, agregándose también 700 m de acceso que mejoran la seguridad vial.

La obra se desarrolló sobre la Ruta Nacional 40 y es un gran logro que mejora el tránsito de manera importante y por ello me parece merecido destacarla y felicitar a todos aquellos que finalmente concluyeron con un trabajo impecable.

Concluyo destacando que la labor realizada en el tramo final de la obra demuestra una labor altamente destacable que sin duda es un orgullo que corresponde destacar sin ninguna excusa y por ello la razón de esta nota.

Atentamente