Objeto el acua-gym de PAMI

Fernanda Pla, DNI 12.949.107

GENERAL ROCA

Titulo así esta carta para expresar mi preocupación y disgusto a los dueños del club Depo (Deportivo Roca) porque intentan por segunda vez que el PAMI vengan a acua-gym y comparta con nosotros las clases.

Sin ánimo de discriminar pongo los puntos que corresponden en mi desacuerdo :

– Primero, se aumenta el numero de personas y los vestuarios no dan a basto,

– Segundo, el club es chico y por lo tanto, para ducharse con tanta gente hay que esperar casi una hora ya que tiene solo cinco duchas.

– Tercero, la gimnasia de la profe ( que es brillante ) disminuye porque la gente en su mayoría tiene problemas de diversa índole y el guardavidas está a cinco ojos.

– Cuarto, va mucha gente pudiente (en Roca nos conocemos todos) porque es gratis , lo que genera un descontrol

Mi propuesta es que si el PAMI es nacional ¿por qué no se acceden a las piletas municipales, que son más grandes y más numerosas?, ya que el Depo es un club privado y creo que el lugar más apropiado es lo municipal.

Sinceramente hago acua-gym todo el año y no me gustaría de nuevo tener esta experiencia desagradable

Espero que la comisión del Depo lo tenga en cuenta ya que nuestros aportes de socios ayudan a su mantención