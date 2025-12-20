Pami sin servicio de ginecología en Bariloche
Juan Martín Giannattasio
DNI 36.159.615
asdgianna@alfredo-jaramillo
BARILOCHE
Soy médico ginecólogo prestador de Pami, la obra social de los jubilados y pensionados.
Hace ya dos meses que Pami central limita la cantidad de pacientes que se pueden atender por mes.
Eso hace que, como pasó en enero y ahora en diciembre, hacia la segunda quincena del mes ya no se pueda validar consultas de Pami lo que provoca que los afiliados se queden sin prestación.
Quedo a disposición para poner de manifiesto esta terrible falta de atención a los jubilados.
Gracias.
