Participación frustrada

Increíble y lamentable lo sucedido ayer en el Concejo Deliberante de la ciudad de Neuquén. Contraviniendo el concepto de participación ciudadana, establecido en la carta orgánica municipal, los vecinos que querían participar de una sesión ordinaria donde se trataba un tema muy importante que afecta sus intereses y el de toda la comunidad, se encontraron con el portón de acceso a la casa del pueblo (su casa) ¡cerrado con candado! Ciudadanos que quieren ejercer su derecho de escuchar lo que sus representantes tienen que decir en la sesión, lo vieron cercenado. Por respeto a los vecinos que se acercaron, todos mayores y sin capuchas ni palos, deberían haberlos tratado dignamente. Los responsables de tamaña decisión deberían ser castigados por tal decisión.

El lugar de los debates, que se supone la caja de resonancia de lo que sucede en la ciudad, vedada al ingreso de los mismos vecinos que le dieron su voto a quienes ahora le dan la espalda.

Capítulo aparte lo sucedido en el debate de algo tan simple como dar tratamiento al pedido de audiencia pública firmada por más de 13.000 vecinos. Solo tenían que aprobar su tratamiento y fijar fecha de realización, sin embargo, se le dio un tinte político que realmente no lo tenía.

Interpretaciones falsas sobre el motivo del pedido, motivaron un largo debate con argumentaciones ridículas y contradictorias; otras leídas sin levantar la vista de un libreto preparado, pobreza en las ideas expresadas y algo de soberbia. También hubo argumentaciones muy bien fundadas por jóvenes concejales, que dan una luz de esperanza que no todo está perdido. Ojalá se venga una nueva política, con debates inteligentes, ideas innovadoras, elevando el nivel de la discusión, que no se dirima solo, por la fuerza del voto de la mayoría.

En síntesis, un cachetazo a la participación ciudadana.

Llamo a la participación activa de los vecinos para cambiar esta situación de decadencia democrática que estamos viviendo. Piense, proponga y ¡participe!

Ricardo Dougall

Neuquén