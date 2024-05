Por qué no cobré aún la Pensión No Contributiva (PNC) de ANSES de mayo 2024

A partir de mayo 2024, los beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES notarán cambios en las fechas de cobro de las prestaciones, luego de los aumentos anunciados por el gobierno nacional.

Es que, a partir de los incrementos otorgados a jubilados y pensionados basados en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de INDEC y el desdoblamiento de los pagos para este sector de la población, desde ANSES se modificó el calendario de haberes para las Pensiones No Contributivas (PNC) con el objetivo de evitar que estos se paguen en dos veces.

Así es que muchos beneficiarios de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES pueden estar esperando en estos días la liquidación de sus haberes de mayo 2024, que se retrasarán por algunas jornadas más.

Por su parte, puede suceder que algunas Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES hayan sido dadas de baja, en caso de que las autoridades del organismo previsional consideren que alguno de los beneficiarios no cumple con los requisitos para acceder a la prestación.

Entre estos, se demanda no percibir ninguna otra prestación de ANSES como jubilaciones y pensiones de otras características, no estar empleado en relación de dependencia, no superar los haberes mínimos ni tener recursos suficientes o no estar detenido, entre otras condiciones.

Cuál es el calendario de pago de las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES durante mayo 2024

A partir de mayo 2024, las Pensiones No Contributivas (PNC) de ANSES cambiarán su fecha de pago del primer día hábil al noveno día hábil del mes.

Entonces, el calendario de pago de mayo 2024 quedará de la siguiente manera:

Documentos terminados en 0 y 1: jueves 9 de mayo

Documentos terminados en 2 y 3: viernes 10 de mayo

Documentos terminados en 4 y 5: lunes 13 de mayo

Documentos terminados en 6 y 7: martes 14 de mayo

Documentos terminados en 8 y 9: miércoles 15 de mayo