Pésimo estado de las rutas

Daniel Gutiérrez, DNI 13.655.379

Neuquén

Esta carta es copia de la enviada a autoridades de Vialidad Nacional, de Río Negro, La Pampa, Mendoza y San Juan.

Días pasados tuvimos la necesidad de viajar por algunos temas familiares a las Provincias de Mendoza y San Juan, partiendo desde la ciudad en la cual vivimos, Neuquén.

Tal como nos había pasado en oportunidades anteriores, pero ahora agravado significativamente, las rutas por las cuales transitamos – todas – en mayor o menor medida están en pésimo estado de conservación, agregando que esta situación existe desde hace muchos años y sin soluciones a la vista.

Solo para ejemplificar lo expuesto, describo algunos tramos que son prácticamente instransitables:

Catriel a Colonia 25 de mayo hasta la finalización del Camino Conquistadores del Desierto (existen severos desniveles, roturas, cráteres, falta de demarcación),

Zona cercana a y directamente en Santa Isabel (destruída; cráteres a todo nivel; prácticamente intransitable),

Monte Coman a Ñaquñan (muy mal estado de conservación y demarcación), Autopista Mendoza / San Juan (la salida está reparándose y si no me equivoco hace un año estaba en la misma situación; el resto del camino presenta desniveles, roturas, pozos, etc.)

Como pueden apreciar a todas las provincias involucradas en esta nota y la Nación a las cuales dirijo esta carta tienen un grado de involucramiento en la solución de este problema o, ¿es que aguardan a que exista una demanda millonaria en su contra para brindar la mínima seguridad en el desplazamiento de vehículos?. De milagro no tengo que hacer reparaciones importantes a mi vehículo.

Quisiera llevar a vuestro conocimiento que esto también involucra – no solo a quienes por un motivo personal o familiar utilizamos estas rutas – sino también para el traslado de mercaderías, afectándose todo lo relacionado a aspectos de naturaleza comercial que debería ser tenido rápidamente en cuenta.

Por este motivo, los invitaría a que recorran estas rutas a ver que opinión les merece y a partir de allí poder darse cuenta que estos caminos no pueden estar en estas condiciones y deben ser reparados inmediatamente; no me parece – sin ser entendido en el tema – que haya que realizar un asfaltado completo, pero dado el contexto económico del País y las Provincias, hacer una reparación general y demarcación, podría ser una solución al menos en el corto plazo.

Quedo a disposición.