Playas Doradas: un aeropuerto privado

Juan Carlos Malgesini. DNI 4.673.429

SAN ANTONIO ESTE

Algunas autoridades han permitido que el magnate inglés Joe Lewis adquiriera en contra de lo que fija la ley de Tierras, una gran extensión en Río Negro, dentro de la cual se encuentra el Lago Escondido, que amén de transgredir la ley de Fronteras – se halla a solo seis kilómetros del límite con Chile – su propietario impide con gente armada el acceso habilitado por ley a pobladores, público en general y turismo en particular al Lago Escondido.

Han ocurrido desde hace años múltiples incidentes, que este diario ha informado hasta el cansancio. A raíz de múltiples denuncias, un juzgado de Bariloche dictaminó que en el término de 90 días -plazo vencido- la Provincia debía abrir un camino de uso público desde la zona Tacuifí hasta la costa del lago. Pero la gobernadora inmediatamente apeló ¿En nombre de Río Negro o de Lewis?

No me olvido que el actual senador Weretilneck, -al igual que Macri- visitó en helicóptero de Lewis el lugar. Nunca se supo que asunto de interés provincial se habría tratado.

Otro asunto de gravedad, que roza una hipótesis de conflicto: Río Negro le pavimentó una pista de mil ochocientos metros a Lewis, en zona de Playas Doradas, lindando con nuestro Mar Argentino, aeropuerto privado que se halla en campos de la sociedad “Bahía Dorada S.A.” cuyo presidente es Nicolás Van Ditmar, apoderado del magnate inglés ya nombrado. Para enterarme de estas cosas me traslade a Sierra Grande, donde fui gentilmente atendido por el Intendente Renzo Tamburrini quien al respecto me informó que la firma “Bahía Dorada S.A.” cumple con todos los requisitos y pagos respectivos. El Aeródromo oficial de Sierra Grande estaría a cargo de Víctor Garcés, pero el teléfono oficial no es atendido o no funciona. La oficina de plan de Vuelo de Viedma tampoco puede comunicarse, según me informó su personal. Y así están las cosas, con nuestras autoridades ausentes.