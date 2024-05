Cristina Kirchner criticó el acuerdo de la UBA con el Gobierno: «¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”

La expresidenta Cristina Kirchner, mantuvo un encuentro con universitarios en el Instituto Patria y aprovechó para realizar una crítica al reciente acuerdo de la Universidad de Buenos Aires (UBA) con el Gobierno que generó gran malestar en el resto de las universidades. «Me parece una suerte de estafa para toda la gente», sostuvo.

Este jueves la expresidenta publicó en su cuenta de la red social Tik Tok un pequeño fragmento de lo que fue su encuentro con la nueva conducción de la Federación Universitaria de La Plata (FULP) donde hizo mención del acuerdo presupuestario que se acordó con la UBA. Cristina expresó que se encontraba un tanto molesta por aquella situación y además afirmó tener «miedo» de que este accionar pueda servir para implicar cambios de votos a la Ley Bases que está siendo tratada en el Senado. «Es una ley que de aprobarse, es nefasta», sentenció.

“La verdad que me parece una suerte de estafa a toda la gente. La movilización fue impresionante. ¿Cómo pueden dejar afuera a 60 universidades?”, continuó criticando la exmandataria. Tras esto opinó que estas decisiones “destruyen a la política mucho más porque, en definitiva, hay algunos que arreglan y hacen la ‘agrupación por la mía’, y el resto queda todo colgado”.

En este sentido agregó que para ella «no es justo» porque el arreglo solo se hizo para la dirigencia política y hay un resto que no es beneficiado, con esto «van a conseguir que se apruebe la ley y después si te he visto, no me acuerdo. Te lo firmo».

Al finalizar el video, Cristina Kirchner retomó su crítica sobre el superávit del Gobierno y comentó: “El superávit trucho que tiene lo mantiene no dándole a las instituciones la plata que les tiene que dar, que les corresponde por presupuesto o funcionalidad. Por eso arreglaron la vidriera y dejaron atrás a todos. La ñata contra el vidrio. La verdad que está muy mal. Habla muy mal”.

El acuerdo entre la UBA y el Gobierno

El vicerrector de la UBA confirmó el miércoles que el Gobierno destrabó fondos para garantizar el funcionamiento de la institución. En las redes, el vicerrector de esa casa de altos estudios sostuvo que «gracias a que la sociedad se expresó con contundencia en defensa de las universidades públicas, el gobierno actualizó los gastos de funcionamiento de la UBA (aprox. 300%) para que no tenga que cerrar. Es un triunfo de todos los que apostamos a la educación para un mejor futuro».

Adorni confirmó que dentro del aumento del presupuesto a la UBA «está contemplado» el aumento del salario de los docentes que está congelado desde hace algunos meses.

El miércoles se conocieron dos resoluciones del Gobierno nacional que actualizan los fondos para la UBA en un 270% ($26.016.488.265) para gastos de funcionamiento y un 300% ($35.436.785.336) para el área de salud, incluyendo sus seis hospitales universitarios.