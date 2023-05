Plus y Escalas

El cobro de plus es un adicional cobrado extorsivamente (por fuera del convenio que los médicos exigen a los pacientes), pago que no es aceptado por los mismos, (los pacientes). Dado que Argentina es el País con más facilidad del mundo para estudias, (estudia cualquiera) y la educación es gratuita, (esto no se da en casi ningún lugar del mundo de esta manera) la misma la pagamos entre todos, sería saludable que ese dinero invertido por el estado en la preparación de los Profesionales, (todos) sea devuelto gradualmente a través del tiempo mientras dure la carrera del profesional de no hacerlo pasarían a tener una deuda de gratitud con la sociedad que se debería reflejar por lo menos en el no cobro del no muy honesto plus, ¿Qué me estás cobrando si yo te pagué los estudios?, (nuevamente plus cobro indebido, extorsivo por fuera del convenio), en todo caso si no están de acuerdo con el pago deberían renunciar a la prestación y dedicarse a otra cosa más lucrativa. Aparentemente hay un enojo en los profesionales pero seguramente ha de ser con ellos mismos, porque fueron ellos los que manejaron el País de de manera catastrófica, ineficientemente, corruptamente Y etc.

Otros Profesionales hablan de escalas ¿Qué escala, la escala que yo te pueda pagar?, no te pague los estudios.

Hugo Horacio Rucci

Roca