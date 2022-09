¿Por qué insistir con Koopman?

*por Rodolfo Schroeder, DNI 13.323.173

Se dice y se publica con nerviosismo periodístico que hay tensión y mucho temor dentro de la lista Azul, pero la misma no quiere que Figueroa sea el candidato natural a ocupar el cargo que hoy tiene Gutiérrez. Parece ser un capricho del gobernador y del Sr. Sapag en insistir en un desconocido políticamente (ese tal Koopman) para colocarlo como candidato a gobernador. Hace unos años el mismísimo Jorge Sapag eligió a Gutiérrez y a Figueroa para conformar una nueva dupla política para el futuro, y así se quedaba tranquilo.

No sé qué pasó para que a Figueroa lo desplacen de un plumazo, cuando en realidad debería ser el reemplazante natural. Y vaya que ya lo demostró y es querido ampliamente por gran sector de afiliados e independientes.

Puede el MPN perder esta vez la gobernabilidad y que el triunfador sea Figueroa llegando a gobernador por otra banda. Lo conocen; cuando se le pone una idea en la cabeza, no para hasta lograrlo. Está en la gatera listo para ganarle esta carrera a ese tal Koopman. Los errores, señor Gutiérrez, pueden pagarse caro, y todavía están a tiempo. Piense en Neuquén y no en usted.