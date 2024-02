Problemas con una tarjeta

Jorge Alberto Sabatini, DNI 8.850.113

Neuquén

Hace casi un año, y de acuerdo con el propio Banco Nación, bloqueamos mi tarjeta de crédito Nativa pues desconocí una compra datada en México.

Así , me dispuse a esperar un nuevo plástico que la entidad bancaria habría de entregarme para reemplazar el descartado.

Pasó casi un año, como digo, y lo he estado esperando inútilmente, lo cual no ha sido óbice para que el banco me siga cobrando sus comisiones por una tarjeta que nunca me volvió a proveer, preocupados como han de estar seguramente -y a la luz de la pegatina de volantes que en tal sentido adornan las sucursales- por la amenaza de privatización que parece pender sobre el banco de todos los argentinos.

Antes que la pegatina podrían ocuparse de hacer mejor su trabajo. No está demás decir que pedí la baja de un servicio que me cobraron pero no me proporcionaron durante el lapso mencionado.