Proteger los humedales

La legisladora provincial Magdalena Odarda, del bloque Vamos con Todos, presentó un proyecto de ley para la preservación, conservación y uso racional de los humedales en el territorio rionegrino.

“Los humedales son esenciales para la vida: regulan los regímenes hidrológicos, mitigan el cambio climático, filtran contaminantes, almacenan carbono y proveen agua y alimentos tanto para las personas como para la fauna silvestre y doméstica. Sin embargo, hoy se encuentran en grave riesgo por las actividades humanas no sostenibles”, expresó la legisladora Magdalena Odarda.

La iniciativa busca resguardar estos bienes naturales comunes, fundamentales para el equilibrio ecológico, la biodiversidad y la provisión de agua dulce.

El proyecto establece definiciones claras de humedales y de los servicios ambientales que prestan, tales como la provisión de agua, el control de inundaciones y la protección de la biodiversidad. También se crea el Inventario Provincial de Humedales, una herramienta clave para su identificación, monitoreo y planificación estratégica.

Entre los objetivos principales de la norma se encuentra el ordenamiento del uso del suelo, la protección de zonas críticas como mallines, vegas, estuarios y lagunas, y la prohibición de actividades que pongan en riesgo su equilibrio ecológico. La autoridad de aplicación será la Secretaría de Ambiente y Cambio Climático.

El proyecto también propone la conformación de una Comisión de Seguimiento con participación de universidades, el Conicet, organizaciones ambientales, el Idevi, comunidades indígenas y representantes legislativos, garantizando así un abordaje participativo y multidisciplinario.

Bloque Vamos con Todos