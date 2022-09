Prueba cabada de los delitos

Héctor Luis Manchini, DNI 7.779.947

ZAPALA

Con fecha 27/08/22 en la pág. 14 del diario Río Negro bajo el título “Preferimos creer en vez de pensar” el sr. Daniel Molina afirma en relación a los alegatos efectuados por los fiscales de la causa Vialidad que “En este juicio los fiscales no lograron probar nada”.

Tal afirmación no es cierta, y si bien ignoro los motivos por los cuales se llega a tal conclusión, lo real no es solo el hecho de que el suscripto comprobó viendo por YouTube la integridad de los alegatos de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola que, de manera puntillosa, detallada. Acompañando la expresión verbal con documentos que daban sustento a la expresión oral del Ministerio Público efectivamente como ya he dicho en otros escritos sobre este punto, en el caso se produjeron 3 t de pruebas que comienza en el acuerdo celebrado antes de que asumiera la presidencia Néstor Kirchner con el sr. Lázaro Báez sociedad que se pone en movimiento de manera inmediata.

En el desarrollo de los delitos en los que esta involucrada la sra. vicepresidente esto es el art. 172 y 210 del Código Penal como lo señala la periodista Lucia Salinas con fecha 22/8/22 en clarin.com bajo el título “Las pruebas que mostraron los fiscales para afirmar que Néstor y Cristina instalaron la mayor ‘matriz de corrupción’” sostiene que “en la cúspide de lo que llamaron una organización criminal, ubicó a Cristina Kirchner, no solo como “jefa de la asociación ilícita” sino también como responsable “un millonario perjuicio a las arcas públicas”. Licitaciones, decretos, mensajes, incrementos patrimoniales, negocios privados, son parte de las pruebas en las que se fundaron los delitos atribuidos a la vice”.

Según mi opinión coincidiendo con la autora de este trabajo la fuente de pruebas que aportó cuantiosa y contundente información son los mensajes del teléfono celular de José López secuestrado por la justicia la noche en que quiso tirar bolsos con 9 millones de dólares en un convento de Gral. Rodríguez allí quedó al descubierto «un canal exclusivo de pagos que se diseñó para que Báez cobre anticipadamente, le preadjudicaron obras en 24 hrs., a veces la comisión evaluadora se expedía el mismo día de la realización de las ofertas» según la versión del fiscal Luciani.