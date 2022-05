Que tu alimento sea tu medicina

Hugo Ricardo Rucci DNI 7.578.577

Y que tu medicina sea tu alimento. Como un eco que reverbera desde los albores de la civilización esas dos frases pronunciadas por Hipócrates hace 25 siglos resuenan como un tridente en la conciencia de la gente que cada vez más está recurriendo a métodos alternativos, más saludables de curación y de alimentación.

Hay dos sistemas correctivos de la salud, el homeostático y el alopático, para el primer método que es el natural (es el del organismo) se usan cantidades muy pequeñas de moléculas (drogas o plantas) que hacen reaccionar, orientándolo al sistema homeostático, (que está formado por los sistemas, imunológico, hormonal y nervioso autónomo) el que comienza naturalmente a ejecutar los pasos correctivos para curar tal o cual enfermedad, este método es muy poderoso y casi en todos los casos no tiene contraindicaciones.Una vez que el organismo logra su balance ya no es necesario tomar la medicación, siempre y cuando el organismo sea llevado al régimen correcto de funcionamiento, con la alimentación adecuada y la forma de vida correcta.

En el sistema alopático se usan drogas en mucho más cantidad que el homeostático lo que permite que la misma actúe produciendo reacciones bioquímicas en el organismo, el método alopático casi siempre tiene reacciones adversas.

Las sustancias químicas en cantidades muy pequeñas (homeostáticas) producen un efecto y en cantidad mayor (alopática) producen el efecto opuesto, por ej. Una infusión de raíz de frutilla al 10% es laxante la misma infusión al 1% seca de vientre.

El ser humano es un bípedo fruguívoro, no es carnívoro si lo fuera al origen tendría garras con uñas para atrapar presas y dientes para desgarrarlas y comérselas crudas como lo hace un tigre, un león o cualquier otro carnívoro. El humano no es un ser come cadáveres.

La alimentación lacto-ovo-vegetariana funciona bien. Lacto (leche descremada, queso port salut). Ovo( huevos duros). Vegetariana (todo tipo de frutas y verduras, en ensaladas preferentemente crudas o poco cocidas). Se pueden comer todo tipo de frutos secos y semillas. El pan que sea de salvado de trigo. No usar sal ni azúcar agregada, endulzar con miel pura.

La dieta mencionada arriba cubre todos los nutrientes que necesita el organismo para funcionar correctamente, que son; proteínas, hidratos de carbono, vitaminas, minerales y sustancias grasas.