Rechazo a un estadio en la Isla 132

Ayelen Cattaneo

NEUQUÉN CAPITAL

Somos un grupo de vecinos nacidos y criados en Neuquén Capital que asistimos con preocupación al avance del proyecto para construir el “Estadio Arena” en la Isla 132. Queremos expresar que, si bien es una obra importante para el crecimiento y la infraestructura de nuestra ciudad, el lugar elegido es un error que afectará irreversiblemente nuestra calidad de vida. El Paseo Costero es uno de los pocos pulmones naturales que nos quedan. Es el espacio que miles de neuquinos elegimos diariamente para el esparcimiento, el deporte y el contacto con el río. Transformar este entorno en una zona cementada de uso masivo desvirtúa su esencia natural y recreativa.

No nos oponemos al progreso, sino a la falta de planificación ambiental y social. Por este motivo, hemos iniciado una petición en la plataforma Change.org para que las autoridades revean la ubicación del proyecto. El crecimiento de Neuquén no debe ser a costa de sacrificar los espacios verdes que nos definen como comunidad. Invitamos a los vecinos y a los responsables gubernamentales a buscar una alternativa.



Link : https://www.change.org/Protegerelespacionatural-RíoLimay