Repensando el sistema presidencial en Argentina

Martín Pamio, DNI 26805194

GENERAL ROCA

Estoy considerando que quizás sería más beneficioso para Argentina adoptar un modelo parlamentario, similar al de países como España, Alemania, Canadá, Reino Unido o Japón. Mi reflexión surge al observar la actual dinámica política, donde el Poder Ejecutivo está generando un impacto negativo, mientras el Congreso, por otro lado, está abordando cuestiones de suma importancia para los sectores más vulnerables de nuestra sociedad, como los aumentos a los jubilados y la atención a las personas con discapacidad.

Me pregunto si concentrar tanto poder en una sola figura presidencial es realmente conveniente. Históricamente, nuestra Constitución se inspiró en la de Estados Unidos, pero irónicamente, le otorgó aún más facultades al presidente de las que la propia Constitución norteamericana confiere a su jefe de Estado.

Si bien no voté por el actual presidente, respeto la voluntad de la mayoría expresada en las urnas. Sin embargo, la historia argentina nos ha mostrado en repetidas ocasiones cómo promesas electorales se desvanecen para dar paso a decisiones que benefician intereses personales o de allegados.

Me produce tristeza que en nuestra querida Argentina estemos debatiendo si es justo o no aumentar a nuestros jubilados. Sinceramente, me resulta incomprensible la falta de empatía ante una situación tan sensible.