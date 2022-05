Ruta 6: ¿por qué no se investiga?

Ali Yahuar DNI 8.211.757

LOS MENUCOS

Esperemos que esta vez sea realidad, pero antes ¿por qué no se investiga qué pasó con aquel comienzo en la Esperanza, que solo se hicieron 4 (cuatro) kilómetros? ¿Qué pasó con el resto? ¿Se pagó el total de la obra como otras en el resto del país y no se hizo? ¿Por qué no se continuó aquel comienzo? ¿Por qué no se pide un informe? ¿A nadie en los tres poderes de la provincia le interesa saber y poder informar lo que pasó? Si algo saben informen, los argentinos de bien estamos podridos de que nos roben y a ustedes, los mal llamados políticos, les importa un carajo lo que nos roban.