Sobre el decreto que bajó a 0% las retenciones del campo

Dr. Héctor Luis Manchini. DNI 7.779.947

Abogado –

Con el fin de incrementar la competitividad del sector del campo como así también la producción de carne bovina y ovina aumentando de esta manera el flujo de divisas el gobierno oficializó a través de la publicación de un decreto en el boletín oficial la baja a 0% de retenciones a las exportaciones agropecuarias y a la producción de carne bovina y avícola.

El decreto publicado este 22/09/2025 que documentó una alícuota del derecho de exportación en 0% mencionado anteriormente tiene vigencia hasta el 31/10/2025 o hasta que se registren por un monto total de 7 mil millones de dólares. Para acceder al beneficio, los exportadores alcanzados por la medida deben liquidar al menos el 90% de las divisas producto de las operaciones en un plazo de hasta 3 días hábiles. El tratamiento arancelario se aplica únicamente para los que realicen las declaraciones o permisos de embarque desde la entrada en vigor del decreto y hasta el cierre del período contemplado. Remarcando que a la fecha de la presente existen fuertes rumores de que llevar el derecho de exportación al 0% más allá del plazo concedido es una posibilidad que se concrete en razón del éxito de la medida dispuesta.

En caso de no cumplir con los requisitos pautados los exportadores deberán abonar la alícuota vigente antes de la resolución y quedarán excluidos temporalmente del régimen.

Respecto del efecto de esta decisión tuvo en los productores se menciona que según Carlos Castagnani presidente de CRA es una medida que el sector venía reclamando hace mucho tiempo señalando finalmente que los beneficiarios guardaban parte de la producción para ir pagando sus compromisos hasta la próxima cosecha y ahora ven en esta ventana un incentivo para vender.