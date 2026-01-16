Trump ante su propia justicia

Juan Carlos Malgesini

DNI 4.673.429

Puerto de San Antonio Este

La prensa internacional nos ha informado que el presidente de EE.UU. Donald Trump, empresario inmobiliario con innumerables juicios en los tribunales de su propio país, ha tenido recientemente un revés importante, ya que dos de sus abogados fueron despedidos por una jueza, ante quien habrían actuado faltándole consideraciones al exceso tal, que fueron sacados a la rastra por los aguaciles de la sala tribunalicia.

Por si esto fuera poco 47 legisladores de varios partidos políticos han pedido formalmente la renuncia a Trump por haberse comprobado que habría hecho que varios generales de su entorno ordenaran demorar acciones militares que el Pentágono se hallaba cumpliendo, lo que causó la indebida participación de los militares amigos de Trump.



Temas que hoy están en las noticias mundiales.

Este tipo, Trump, es el que secuestró a un presidente en Venezuela, a sangre y fuego.

¿Qué tal el amigo de Milei y de Macri?