Jorge L Fernández Avello, DNI 12.862.056

San Carlos de Bariloche

En la jerga de nuestros padres, el coscorrón era algo habitual, eso que se define como un golpe en la cabeza que duele, pero no lastima…

¿Qué nos pasa como sociedad cuando vemos que más de 10 millones de compatriotas comen salteado, y no importa si es de hoy o de hace años? ¿Por qué hoy y no ayer, nos enteramos que no entregan toneladas de alimentos para que estos compatriotas tengan un plato de comida?

¿Qué nos pasa como sociedad cuando nos enteramos que desde diciembre no compran ni una caja de leche para ese niño que no tiene la culpa de nuestra imbecilidad como sociedad, que hace que el futuro pase hambre y después le pedimos que razone?

El hambre, no es de izquierda o de derecha, el hambre duele… duele la panza, los huesos, y todo eso se transforma en bronca, llanto, indignación e impotencia. Pero tranquilos…¡hay que esperar! ¿Esperar que..?

Muchos por un lado acariciamos y mantenemos perros, ¡pero le damos vuelta la cara a un niño con hambre! ¡A una abuela sin remedios!

Sociedad cínica y malhumorada con el que menos tiene, eso somos, saquémonos la careta de una buena vez y cambiemos, cambiemos o nos vamos a degradar hasta lo más bajo…donde el pobre sea menos que una cucaracha a la hora de pisarlo y hacernos los distraídos…

Que hay quienes luchan y ayudan, por supuesto, sino esto hubiera explotado hace muchos años. Pero la pregunta es ¡si vos, o yo, o quien lee esta nota hace algo por el otro !

Finalmente y a nuestros representantes, los que a través del voto llegaron a estar donde están, parece les falta un coscorrón a tiempo…

Por eso les digo, que la panza con ruido, las tripas retorcidas, el frio en los huesos y el padre o madre que escuchan el llanto por no comer, generan sentimientos que pueden desencadenar una furia como la que jamás hemos visto.

No tiren más de la soga…no entreguen nuestra Patria. Y ocúpense de los pobres antes de que los pobres se ocupen de ustedes y de todos nosotros también. Si no lo hacemos por convicción hagámoslo por conveniencia, pero esto así no puede ¡ni debe seguir..!