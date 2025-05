La Universidad del Comahue transforma el norte de Neuquén: hay cuatro veces más inscriptos de lo que se esperaba

La nueva sede de la Universidad Nacional del Comahue, que comenzará a dictar sus primeras cuatro carreras en el norte neuquino, ya tiene más de 600 inscriptos, de los cuales el 65% son mujeres. Las cursadas se dictarán en Chos Malal, en una sede cedida por el gobierno municipal. Según un informe elaborado por la casa de altos estudios se cuadriplicó la cantidad de estudiantes que se estimaba llegarían a inscribirse.

A partir de ayer se inició la segunda instancia, la inscripción definitiva. El centro universitario del norte de la provincia de Neuquén quedará bajo la administración del Centro Regional Universitario Zapala. Su directora, María Graciela Bianchini, comentó en contacto con Río Negro, que se superaron las expectativas iniciales en cuanto a la cantidad de aspirantes. “Teníamos la esperanza de llegar a los 150 estudiantes preinscriptos, pero hoy en día estamos en más 600. Incluso tenemos personas que se anotaron para cursar 2 o 3 materias en simultáneo”, agregó.

De ese total, el 40% de los preinscriptos enviaron su solicitud para cursar la Tecnicatura Universitaria en Actividades Extractivas con Orientación en Petróleo; un 30% eligió estudiar la Tecnicatura Universitaria en Topografía y un 22% se inclinó por la Tecnicatura Universitaria en Laboratorio y Control de Calidad, según los datos que aportó al directora del CREUZA.

Un poco más de la mitad de los aspirantes son residentes de Chos Malal y alrededores, en tanto que otros 87 futuros estudiantes llegarán a cursar desde el departamento Minas. También se anotaron habitantes de Buta Ranquil, El Huecú, El Cholar, Tricao Malal y otro grupo oriundo de localidades por fuera del radio del Neuquén Neuquén.

“Esto habla de la gran necesidad que tenía la zona norte de Neuquén de contar con una universidad pública que permita a sus jóvenes y no tan jóvenes acceder a una carrera universitaria que de otra manera no tendrían modo de realizarla. Y habla también de la importancia de la educación universitaria pública y gratuita y de nuestra Universidad Nacional del Comahue”, reflexionó Bianchini, quien además quiso mencionar que se encontró con una futura alumna y “con lágrimas en los ojos me dijo que había estado esperando esta oportunidad durante 20 años”.

Ayer comenzaron las inscripciones definitivas que se realizan a través de la página oficial de la UNCo y se extenderán hasta el 16 de mayo. El inicio del ciclo lectivo será el 4 de agosto y se extenderá hasta el 30 de noviembre. Luego se iniciará la etapa de exámenes finales y el receso de verano para volver a abrir las puertas en Chos Malal en marzo de 2026.

En el mientras tanto se están reacondicionando y preparando las cuatro aulas y el SUM con capacidad para 160 estudiantes, donde se dictarán las carreras. “Además, tenemos disponible el cine de la localidad donde se brindarán clases magistrales sobre Minería y Topografía”, agregó Bianchini. También se están llevando adelante los llamados a concurso para designar a los profesores y profesoras que estarán a cargo de las cátedras de todas las carreras.

Consultada sobre la gran convocatoria que tuvo este nuevo proyecto de la UNCo, la directora del CREUZA consideró que tiene mucho que ver con darse cuenta que a veces las oportunidades también “se pueden dar muy cerca de nuestro”. “Son carreras afines a las características y condiciones de esta zona, abiertas para todos y sobre todo para quienes no cuentan con los recursos necesarios para trasladarse a los grandes centros urbanos para seguir una carrera de grado.

Esta iniciativa de extensión territorial ya se está implementando en la Línea Sur de Río Negro con ofertas académicas que se gestionan a través del Complejo Universitario Zona Atlántica y Sur (CURZAS). Para el caso del norte neuquino se firmó un convenio con el gobierno de la provincia de Neuquén para obtener un financiamiento de mil millones de pesos que llegarán entre este año y 2027.

La oferta académica de la Universidad del Comahue que iguala en oportunidades

A partir de agosto se abrirán las puertas de cuatro tecnicaturas en la flamante sede que la Universidad Nacional del Comahue habilitó en Chos Malal.

Allí se podrán obtener los títulos intermedios de Técnico Universitario en Topografía, Técnico Universitario en Actividades Extractivas con Orientación en Petróleo, Técnico Universitario en Actividades Extractivas con Orientación en Minería y Técnico Universitario en Actividades Extractivas con Orientación Laboratorio.

“Si después de cursar estas carreras, quieren continuar con su perfeccionamiento los estudiantes tendrán la posibilidad de anotarse para cursar la licenciatura. Es una oportunidad única para las localidades del norte neuquino”, comentó María Graciela Bianchini, directora del Centro Regional Universitario Zapala.

Por otra parte, la profesional destacó la importancia de estas carreras instaladas en un contexto socio económico que no es para nada fácil.

“Frente a los avarates y grave crisis por las que están atravesando las universidades públicas del país, es un significativo paso hacia el futuro. Porque pese al congelamiento del presupuesto y la escases de recursos, la Universidad Nacional del Comahue sigue sosteniendo sus principios y proyectos académicos”, aseguró.