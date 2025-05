GNL y el «gemelo» del Néstor Kirchner: ya diseñan el primer gasoducto desde Vaca Muerta a la costa de Río Negro

El viernes pasado las empresas que conforman el consorcio Southern Energy, con YPF y Pan American Energy a la cabeza, le pusieron la firma al inicio oficial del primer proyecto del país para exportar gas natural licuado (GNL), un desarrollo para el cual ahora se anunció que ya se avanza en el diseño del primer mega gasoducto que unirá directamente Vaca Muerta con la costa rionegrina.

La novedad fue dada a conocer por el CEO de YPF, Horacio Marin, quien reveló que el consorcio de empresas -que incluye también a Pampa Energía, Golar NLG y Harbour Energy- tiene un plan A y un plan B para este primer ducto.

«Al tener ya dos barcos licuefactores confirmados, nos obliga a tener que construir un gasoducto dedicado, similar al (ex) Nestor Kirchner, porque son 27 millones de metros cúbicos por día de gas lo que va a necesitarse», aseguró Marín.

Y reveló que «estamos trabajando, viendo, si va a haber una inversión extranjera para que haga el gasoducto. Y si no, lo vamos a tener que licitar durante este año. En el último trimestre de este año deberíamos generar la licitación, si es que no conseguimos la inversión directa».

El CEO de YPF explicó que negocian con una firma extranjera la construcción del gasoducto. Foto: Matías Subat.

La necesidad de un nuevo gasoducto radica en que, en el inicio de los trabajos del buque licuefactor Hilli Episeyo, que arribará a Río Negro a fines del 2027, se tomará gas desde el actual Gasoducto San Martín, pero en 2028 cuando arribe el segundo buque, el MKII, la necesidad de los dos barcos superará al gasoducto existente y deberá generarse una nueva línea.

El GNL podría tener el primer midstreamer puro del país

En concreto, lo que planteó Marin que se está negociando es avanzar en un sistema que actualmente no existe en el país, y que es del midstream o transporte privado, algo que se habilitó a partir de la reforma que hizo la Ley Bases, y que en la industria se conoce como midstreamer puro.

«Sería una empresa de midstream la que está analizando, junto con una empresa de construcción, pero es confidencial», contó Marin.

Y si bien no dio más detalles, sí se supo que se trata de una iniciativa similar a la que se analizó con el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), que consiste en que una empresa no petrolera haga la línea y cobre un costo fijo por el transporte a las petroleras, una modalidad que no existe en Argentina pero sí en muchos lugares como Estados Unidos.

«Hay que ver si quieren hacer la inversión. Si tenemos una tarifa, sería una muy buena noticia para todos porque entonces pagaremos una tarifa durante todo el tiempo de del proyecto, y ese capital -que habría ido a la construcción del ducto- lo utilizamos para las inversiones de los pozos. Y eso sería una muy buena eficiencia para todos», remarcó Marin.

Cómo será el gasoducto a la costa de Río Negro

El nuevo gasoducto que requiere el proyecto de GNL deberá no solo recorrer los casi 500 kilómetros que hay desde el corazón de Vaca Muerta hasta la costa de Río Negro, sino que deberá además estar separado de los gasoductos que ya existen, pues estará dedicado exclusivamente a llevar el gas para la exportación, sin «tocar» el gas que se destinará por las demás redes para el consumo dentro del país.

La línea, si bien no está definida al detalle, se extenderá hasta la zona de Fuerte Argentino, al sur de Las Grutas, donde se ubicará el proyecto de Southern Energy. Y será una especie de «gemelo» del actual gasoducto Perito Moreno, el exNéstor Kirchner ya que tendrá un diámetro similar.

Este será el primero de los gasoductos directos que deberán construirse para los proyectos de GNL, en marcha, dado que las otras dos fases del plan Argentina LGN con Shell y con Eni, también requerirán de sus propios mega gasoductos, aunque en esos dos casos, tendrán por destino el área de Punta Colorada, unos 80 kilómetros al sur de Fuerte Argentino.

Para esto, Marin no dudó en sacar a relucir que dentro de las filas de YPF se cuenta con un experto en el tendido de ductos. «A YPF vino a trabajar conmigo el ingeniero Gustavo Gallino, que es quien dirigió el proyecto del Néstor Kirchner y es el que está analizando ahora este nuevo gasoducto», destacó el CEO de YPF.

El Hilli Episeyo será el primer barco fábrica que amarre en Río Negro. Foto: gentileza.

El viernes pasado las cinco empresas que forman Southern Energy anunciaron que se firmó la decisión final de inversión (FID por su sigla en inglés) que alcanza los 7.000 millones de dólares para la puesta en marcha del proyecto de GNL, convirtiéndose así en el primer desarrollo para licuar y exportar gas del país que deja la etapa de proyecto.

“Este proyecto marca lo que llamamos Argentina LNG 1 y la verdad estamos todos muy contentos de que empiece la Argentina a estar en el mapa mundial de portador de gas licuado”, aseguró Marin.

Y explicó que así como esta inversión de 7.000 millones de dólares se aplicará a la etapa inicial del programa, que corresponde al primer barco (el Hilli Episeyo), también detalló que “antes del 31 de julio vamos a hacer la FID del MK II”, el segundo barco que completa este primer proyecto que prevé que se generen exportaciones por al menos 2.500 millones de dólares, que se podrían disparar hasta los 15.000 millones de dólares anuales con los otros dos proyectos de GNL.

Nación aprobó el ingreso al RIGI del GNL

La iniciativa del consorcio Southern Energy para exportar gas natural licuado (GNL) se convirtió en el tercer proyecto del sector energético en tener el visto bueno del gobierno para acceder a los beneficios del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).

La aprobación se dio por medio de la Resolución 559/2025 que se publicó ayer lunes en el Boletín Oficial de la Nación y que lleva la firma del ministro de Economía, Luis Caputo.

En concreto, el proyecto implicará una inversión total de 6.878 millones de dólares, de los cuales las empresas detallaron que son 2.825 millones de dólares los que “corresponden a inversiones en activos computables de la primera y segunda etapa, en el marco de la normativa RIGI”.

La propuesta, que podrá gozar ahora de los beneficios impositivos y de acceso a divisas, ya cuenta también con la autorización para poder exportar su producción de forma firme o no interrumpible por un plazo de 30 años, siendo la primera autorización de tan largo plazo que se da en el país.