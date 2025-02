Un turismo con pocas luces

El creciente auge del turismo en Río Negro obliga al gobierno provincial a mejorar la infraestructura de las localidades que, con sus hermosos paisajes, reciben visitantes durante todo el año. Un claro ejemplo de esta necesidad es el caso de las playas del Puerto del Este, en la localidad de San Antonio Oeste.



Este puerto se encuentra en la margen norte de la península Villarino, en la Bahía de San Antonio, dentro del Golfo San Matías. Es uno de los dos puertos provinciales y sobre él se asienta el pueblo de San Antonio Este.



Tradicionalmente, su actividad económica estuvo vinculada al transporte comercial de productos como frutas y hortalizas. Sin embargo, en los últimos años, el turismo en la zona ha crecido de manera exponencial, destacándose por sus paisajes paradisíacos a lo largo de la costa atlántica.



Además de su belleza natural, el Puerto del Este ofrece a los turistas una gran variedad de actividades deportivas marítimas, como pesca, buceo, navegación y avistaje de fauna marina, como la ballena franca austral y los lobos marinos. También cuenta con una rica gastronomía local, opciones de alojamiento y campings, lo que lo convierte en un destino ideal para las familias.



No obstante, detrás de este impulso turístico, persisten problemas estructurales que reflejan la falta de planificación y atención por parte de las autoridades. El principal acceso al puerto, una rotonda crucial para la circulación vehicular, carece completamente de iluminación. A pesar del constante aumento del flujo de turistas y del crecimiento urbano, aún no se ha solucionado esta deficiencia, lo que pone en riesgo la seguridad vial y dificulta la llegada de los visitantes, sobre todo aquellos que no están familiarizados con la zona.



Este descuido es un claro reflejo de cómo el desarrollo turístico en algunas regiones se da a costa de la negligencia en cuestiones fundamentales como la infraestructura básica. El paso constante de camiones que movilizan toneladas de producción, el transporte de pasajeros y los vehículos particulares de quienes visitan el Puerto del Este hacen cada vez más urgente la mejora de la iluminación en este punto crítico.

Sin estas mejoras, la seguridad vial no solo está comprometida, sino que el atractivo turístico de la zona corre el riesgo de perderse en la oscuridad.



Si bien mejorar la iluminación contribuiría indudablemente a la seguridad, la falta de inversiones en aspectos esenciales para un turismo seguro y accesible refleja una visión fragmentada del desarrollo. Las autoridades deben actuar con más proactividad para que el crecimiento turístico no sea solo un espejismo de progreso, sino un verdadero motor para la mejora de la calidad de vida de los residentes y la experiencia de los turistas.

Cristian Edward Rodicio

Dirigente del Partido ParTE – Rio Negro

DNI. 34958877